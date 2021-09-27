促进少数民族人口健康发展的成功范例（望海楼）

9月26日，国务院新闻办公室发表《新疆的人口发展》白皮书。白皮书用大量数据生动证明了中国政府70余年来依法保障新疆维吾尔族等少数民族各项权利的铁的事实。新疆的人口发展是新疆发展进步的写照，是统一的多民族国家促进少数民族人口健康发展的成功范例。

新疆人口发展充分展现了在中国共产党领导下，新疆繁荣发展的光辉历程。新中国成立后，在国家大力开发建设边疆、促进民族地区加快发展等方针政策引领下，新疆生产力、教育、全民健康等方面水平大幅提升，人口总量由1949年的433.34万人增长到2020年的2585.23万人，人均预期寿命由1949年的不到30岁提高到2019年的74.7岁。随着党和国家在新疆实行民族区域自治制度，并实施一系列特殊扶持政策，维吾尔族等少数民族人口进入了历史上最好的发展时期。以新疆维吾尔族为例，人口总量从1953年的360.76万人增长到2020年1162.43万人，与新疆人口发展的趋势基本一致。

新疆人口发展符合世界人口发展的普遍规律。伴随着工业化、城镇化、现代化进程，新疆的人口发展经历了高出生、高死亡、低增长到高出生、低死亡、高增长，正在向低出生、低死亡、低增长转变，这是多重因素综合作用的结果。从经济社会发展看，新中国成立后，新疆人口自然增长率随医疗条件等各项事业发展而增长。从政策法规实施看，新疆在实行计划生育过程中，始终坚持保障妇幼健康、预防降低出生缺陷、提高家庭生活质量等理念，越来越多的群众知情自主选择安全、有效、适宜的避孕节育措施。从婚育观念看，随着新疆依法开展去极端化工作，各族群众对宗教极端思想危害性的认识明显提高，晚婚晚育、优生优育成为社会新风尚。

中国治疆政策和新疆发展成就不容污蔑。近年来，境外反华势力疯狂歪曲抹黑新疆。他们编造“强迫劳动”谎言，无视新疆各族群众通过辛勤劳动、学习提升来创造幸福生活、实现自身发展的事实；他们炒作所谓“强制绝育”，无视新疆妇女地位不断提高和婚育观念不断转变的事实；他们炮制所谓“亲子分离”，歪曲新疆依法设置寄宿制学校，巩固义务教育普及水平的事实；他们妄称所谓“文化灭绝”，罔顾当地实施双语教育，重视各民族优秀传统文化传承、保护和发展的事实；他们宣称所谓“宗教迫害”，实质是对新疆依法保护公民宗教信仰自由、保障正常宗教活动有序进行所作努力的恶意中伤。境外反华势力企图以搞乱新疆来阻遏中国发展进步，这种图谋注定不会得逞。

青山遮不住，毕竟东流去。事实已经证明，在中国共产党和政府领导下，新疆迈向现代化的进程是任何人任何势力都无法阻挡的。在新时代党的治疆方略指引下，各民族共同团结奋斗，新疆的明天必将更加美好！

（作者为本报评论员）