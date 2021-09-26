国家卫健委：9月25日新增确诊病例29例 其中本土病例9例

9月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例29例。其中境外输入病例20例（云南10例，广东4例，内蒙古2例，上海2例，山东1例，河南1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在广东）；本土病例9例（福建5例，均在厦门市；黑龙江4例，其中哈尔滨市3例、绥化市1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例36例，解除医学观察的密切接触者583人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例524例（其中重症病例4例），现有疑似病例4例。累计确诊病例8955例，累计治愈出院病例8431例，无死亡病例。

截至9月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1013例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例90366例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96015例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1187461人，尚在医学观察的密切接触者19775人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例，其中境外输入12例，本土2例（均在黑龙江绥化市）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者350例（境外输入340例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28432例。其中，香港特别行政区12185例（出院11891例，死亡213例），澳门特别行政区66例（出院63例），台湾地区16181例（出院13742例，死亡841例）。