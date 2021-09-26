山东继续发布山洪、地质灾害预警

新华社济南9月25日电（记者叶婧）记者从山东省气象局等多个部门获悉，受持续降雨影响，山东继续发布山洪灾害气象预警和地质灾害气象风险预警。

受副热带高压边缘暖湿气流和冷空气共同影响，从24日开始，山东自西向东出现明显降雨。气象部门预计，到26日白天，鲁西北的西部、鲁中的南部和鲁南地区有大雨局部暴雨，其他地区有小到中雨局部大雨；26日夜间，鲁中的东部和半岛地区有中雨局部大雨或暴雨，其他地区有小雨；27日白天降雨逐渐减弱，半岛地区有小到中雨，其他地区天气多云间阴局部有小雨。

为此，山东省水利厅和山东省气象局联合发布了山东省山洪灾害气象预警，预计至9月26日20时，泰安西北部、济南西南部、临沂西南部、枣庄东北部等可能发生山洪灾害（蓝色预警）；其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害，提醒各地注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。

同时，山东省自然资源厅、山东省应急管理厅和山东省气象局根据未来24小时降雨预报及前期实际降雨量分析认为，济宁东部、枣庄大部、临沂中部、日照北部等地因降雨引发地质灾害的可能性较大（黄色预警），提醒当地政府及相关单位做好地质灾害防范工作。