北京石景山市场监管：严查电动自行车 私自改装行为

为预防和减少电动车火灾事故的发生，近日，石景山区市场监管局对辖区电动自行车销售企业集中的古城大街进行专项执法检查。

执法人员先后走进新日、小牛和台铃等电动自行车企业销售门店进行执法检查。北京青年报记者了解到，检查重点主要围绕在售电动车是否在北京市电动自行车目录内、是否存在私自改装电动自行车及配套电池的情况、是否回收旧电池用于二次销售等三个方面进行。

据了解，石景山区市场监管局目前已按照电动自行车销售企业台账，对全石景山区的企业进行逐一摸排，检查电动自行车及配套充电电池进销情况。截至9月22日，区市场监督管理局共出动执法人员70人次，检查电动自行车销售企业32家，覆盖了辖区内电动自行车销售企业。下一步，区市场监督管理局将进一步加强对电动自行车销售企业的监管力度，密切关注电动自行车的质量安全，针对电动车私自改装、销售旧电池等违法行为，一经发现将进行严厉查处。（记者 王薇）