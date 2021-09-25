健康家居需求上涨 “制造+设计”双引擎助力高品质生活

随着健康生活理念逐渐深入人心，消费者对于健康家居的需求也日益上涨。近日，欧派衣柜举办了整家定制战略相关发布会，旨在推动家居产业的审美升级和定制理念的迭代升级，进一步满足人们日益增长的健康家居需求。

发布会上，中国建筑装饰协会党总支书记兼副会长田思明指出，伴随社会消费水平的提高，人们向往着更好的居家环境。“未来，中国建筑装饰协会将充分发挥各位专家的力量，并协同优秀的供应商，不断拓展定制家居的品类边界，促进建筑装饰行业走向更健康、更可持续的高质量发展道路。”田思明说。

欧派家居集团董事长助理刘泽勤在致辞中表示，欧派家居不仅努力夯实传统零售主赛道，也积极布局新的家装渠道，突破从单一产品向多品类集成经营的新模式。欧派集成家居事业部营销总经理刘顺平从设计学的角度分享说，整家设计不仅要满足消费者对美的追，还需要实现一体化设计、一站式配齐、一揽子服务。在产品研发中，要注重思考如何实现一体化设计的问题，为消费者提供量身定制的空间解决方案，实现同一风格的柜、门、墙等整家高颜定制，做到色彩搭、尺寸搭、材质搭、风格搭、布局搭。

发布会上，红星美凯龙定制事业部总经理李占强、《时尚家居》执行主编刘苇、香港郑中设计事务所高级副总裁庄瑞安、网易家居全国总编辑胡艳力等嘉宾，也围绕家居企业的转型升级、消费者的购买习惯与审美需求等主题进行了分享。

与会专家表示，自《中国制造2025》发布以来，中国制造业在顶层政策规划上全面吹响了号角，并在重点细分领域相继出台相关政策，弘扬了诸多领域的工匠精神。目前，关于家居制造业的相关政策与行业标准仍需继续丰富以及补充，这是健康家居行业的共同期待与追求。