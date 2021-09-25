国家卫健委：9月24日新增确诊病例38例 其中本土病例10例

9月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例38例。其中境外输入病例28例（广东9例，云南7例，上海6例，北京1例，天津1例，辽宁1例，福建1例，湖北1例，广西1例）；本土病例10例（黑龙江8例，均在哈尔滨市；福建2例，其中莆田市1例、厦门市1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者560人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例523例（其中重症病例4例），现有疑似病例4例。累计确诊病例8935例，累计治愈出院病例8412例，无死亡病例。

截至9月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1020例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例90330例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95986例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1186155人，尚在医学观察的密切接触者19052人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者348例（境外输入340例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28417例。其中，香港特别行政区12176例（出院11888例，死亡213例），澳门特别行政区65例（出院63例），台湾地区16176例（出院13742例，死亡841例）。