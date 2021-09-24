国家卫健委：9月23日新增确诊病例54例 其中本土病例30例

9月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例54例。其中境外输入病例24例（云南13例，上海9例，福建1例，广东1例）；本土病例30例（黑龙江15例，均在哈尔滨市；福建15例，其中厦门市11例、莆田市4例）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例35例，解除医学观察的密切接触者481人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例512例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8907例，累计治愈出院病例8395例，无死亡病例。

截至9月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1009例（其中重症病例16例），累计治愈出院病例90303例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95948例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1184228人，尚在医学观察的密切接触者17685人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者348例（境外输入340例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28400例。其中，香港特别行政区12169例（出院11887例，死亡213例），澳门特别行政区63例（出院63例），台湾地区16168例（出院13742例，死亡841例）。