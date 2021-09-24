福建筑起抗疫“青春防线”

“新一轮核酸检测开始了，英林、梅岭、青阳急需志愿者！”今天一大早，福建晋江籍大学生蔡旭伦就在朋友圈发布招募防疫志愿者的消息。

这名因新冠肺炎疫情滞留在老家的江苏盐城师范学院大三学生，响应团晋江市委号召，组织当地200多名大学生组建服务队参与疫情防控工作。“我们主要是配合医务人员对市民进行核酸采样。”蔡旭伦说，“大热天穿着防护服，感觉就像在一个密闭空间里，8小时下来浑身湿透。”

而在莆田学院，大学生志愿者也以多种方式参与防疫工作。9月12日深夜，该校320名医学生紧急集结，奔赴福建此轮疫情的首发地仙游县，对村民开展核酸采样工作。留在学校的上千名学生则变身“话务员”，协助警方开展流调核查工作。

正在莆田市第一医院实习的福建卫生职业技术学院医学系学生邱文斌在说服父母后，主动向学校请战，获准到仙游县核酸检测点参与采样工作。按照学校要求，学生每次出发和回来，都要向辅导员报备。上午10点，邱文斌向辅导员发微信报告：“休息了5个小时，感觉有点愧疚，继续上班！”而上次他返回“打卡”的时间，是在当天的凌晨5点。

厦门市同安区发生聚集性疫情后，大批青年干部下沉到村居、隔离酒店开展工作。在同安凤祥社区下沉的团干部张桂明告诉记者，过去一周，自己每天都是早上6点半起床，然后进行人员分工、志愿者招募调配、卡口检查、网格落实、居民沟通安抚、场地消杀等工作。“作为青年党员干部，为了能让厦门人尽快恢复正常生活，再苦再累也值得。”

连日来，团厦门市委组建市级和区级疫情防控青年突击队、志愿服务总队15支，街道及一线青年突击队、志愿服务队230余支，投入疫情防控一线开展志愿服务1.3万多人次。在漳州，市、县两级团组织组建了155支青年突击队，2500多名青年干部参与抗疫。

9月17日，团福建省委发出《致全省广大团干部和团员青年的倡议书》，号召各地团组织开展青年战疫突击队行动和青年志愿服务行动。截至9月22日，福建全省共有3724团支部、59089名团员投身疫情防控，组建上千支近3万人参与的疫情防控青年突击队。“青春福建”融媒体中心及时转发权威信息，在各大网络新媒体平台累计发布疫情动态信息、推送疫情防控知识网络产品135条，总阅读量达1822万人次。福建省希望办、省青基会联合爱心企业向厦门、漳州、泉州、莆田等地捐赠医用口罩52万只，其中福建劲心劲意健康科技公司捐赠了50万只医用口罩。见习记者 田宏炜 记者 陈强