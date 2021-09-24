美出境游数量变化与多地新冠确诊趋势同频

据外媒9月20日报道，美国11月初将再次改变国门开放政策。通俗一点说：只要完成美国认可疫苗的接种程序，外国人就可以来。

新政策将对全球疫情防控产生什么影响？难以预估。

但在18个月之前的2020年3月21日，美国特朗普政府援引一项关于公共卫生的联邦法律，实际上是对所有移民和寻求庇护者关闭了边界。

彼时，美国不仅实行了外国人“NO COME！”的政策，还持续推行移民遣返的“GO！GO！GO！”政策。

一年多以来，美国公众出国宽松、对移民实施遣返等国门政策有违传染病防控的科学原则，瓦解着国际社会遏制传染源传播的共同努力。

美国放假，全球疫情曲线“上扬”，是巧合吗？

根据美国国家旅游办公室发布的数据，2020年4月至2021年6月，美国公民累计出国3400万人次。

以这一统计数据为基础数据，将其与其他地区的新增确诊人数进行对比，以及统计学的相关性分析，将得到相互印证的结论。

在美国公众的出境游中，不难发现其出境高峰与公众假期是重叠的。

没错，各国人民都一样，放假期间在旅行。7月4日美国独立日相当于国庆节，而12月是圣诞节，也是重要的节日。但在2020年的7月和12月，美国公众出境游的数量有明显的拐点。将其与美国毗邻的墨西哥疫情数据做分析比对。我们可以发现，2020年7月、12月，美国入境墨西哥人数、美国每月新增确诊人数、墨西哥每月新增确诊人数之间出现了“同频增长”的显著特点，即三者之间增长率变化基本一致。

为什么会出现“同频增长”？

结合新冠病毒的传播路径，不难想象，公众假期、密集出行、佩戴口罩要求不严格、没有一米线……这些使得美国本土确诊病例增加。而美国与墨西哥交流人次基数大，直接导致墨西哥疫情感染人数与美国“同频”。

有学者进行了统计学分析，将美国每日新增确诊人数与墨西哥每日新增确诊人数，在考虑到新冠病毒7天潜伏期的影响下进行分析，结果显示相关性系数为0.73。（注：相关性系数在-1到1之间，正数时为正相关，值越接近于1，相关程度越强）。

以同样的方法对美国出境人数与非洲的新增确诊人数进行对比和分析,结果显示，2020年7月、12月非洲月新增确诊人数两次上升，与美国出境非洲人次的趋势是一致的，统计学上的相关性系数为0.75。这是由于，尽管美国入境非洲人次比墨西哥少很多，但从美国入境非洲的人次占比是入境非洲总体人次比例中较大的。

因此，美国同非洲的新冠确诊趋势变化再次出现同频！

在数据中，多地出现与美国的“同频”。这不是巧合，恰恰强有力地证明：美国的宽松防疫政策，不仅贻误对战传染病的时机，导致新冠病毒向全世界蔓延扩散。

集中遣返！病毒“长驱直入”无力应对国家

美国为何一直输出新冠病毒？

2020年6月18日，美国《纽约时报》曾刊发社论，将这个直截了当的问题用作标题！

文章指出，美国将数以千计的移民（其中许多人感染了新冠病毒）聚集起来，随后送往缺乏设备、无力应对的国家，无论对美国还是海外来说都是公共卫生的危害。

遣返人员在美国的移民拘留中心或临时安置点均未采取防疫措施，这使得遣返人员在拘留时感染上新冠病毒，集体感染的事件也相继发生。2020年3月30日，从美国飞往哥伦比亚的遣返包机上有20余人确诊感染新冠病毒。危地马拉政府2020年4月下旬曾明确表示该国近1/5的新冠病毒病例与美国驱逐出境者有关。

据美国入境和海关执法局数据显示，2020年美国全年共强制驱逐约18.6万人，与2019年相比，总驱逐量增加160%，美国非法移民遣返涉及地域非常广，包括危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、巴西、尼加拉瓜、厄瓜多尔、海地等61个遣返目的地。

世界卫生组织呼吁停止移民遣返活动，以减少新冠肺炎疫情在全球范围内的暴发。

然而，作为新冠肺炎病毒感染确诊人数最多的国家，美国至今仍在推进移民遣返行动。集中拘留、集中遣返，美国的做法不仅增加了额外的病毒感染和死亡，还使得新冠病毒进一步在他国传播和扩散，使他国情况更加恶化，延长了这场疫情危机。

美国经济政策研究中心在一份报告中指出，美国政府将出现疫情的拘留中心的非法移民遣返回国，这是在输出病毒！