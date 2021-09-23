都江堰贡品堂·茶溪谷：一片“叶子”诠释“绿水青山就是金山银山”

茶亦醉人何须酒，书自香我何须花。都江堰贡品堂·茶溪谷历经十年，在曾经的荒山上遍种茶树，让曾经的荒山变成了绿水青山；做强茶产业，走茶旅融合发展道路，目前贡品堂茶叶公司已形成茶文化与茶叶生态旅游为一体的全茶产业链，涵盖农业、文化、旅游、教育、康体养生等综合功能的省级重点龙头企业。

一、背景

2021年4月2日，西部茶马第三届文化旅游季在都江堰茶溪谷举行，来自国内的专家、学者、茶商济济一堂，采茶体验农事，品茶融入艺术，茶马文化论坛则循幽幽古道，听马铃声声，追溯千年茶马烟云。

茶马古道源于古代西南边疆的茶马互市，发端于汉唐，兴盛于宋、元、明、清，至民国最为繁华。因朝代不同、出发地不同，历史上的茶马古道是以川藏道、滇藏道两条主线，辅以众多的支线、附线（如陕康线、陕甘线），连接川、滇、甘、藏，向外延伸至不丹、锡金、尼泊尔、印度境内，直到抵达西亚、西非红海海岸的古代贸易通道。其中，以成都为中心的茶马古道川藏道开通年代最早，一直使用到民国末期，而灌县（今都江堰市）正是这条古代贸易通道上的重要一站，现留存于都江堰境内的茶马古道，犹可见当初繁盛景象。

昔日茶马古道，今朝“一带一路”。茶马古道所衍生的茶马文化，不仅展现了几百年前商贸互市的繁荣景象，更展现了先辈的勤劳勇敢。从2019年开始，都江堰茶溪谷连续三届举办了西部茶马文化旅游季，以茶为媒，邀请国内知名茶界专家、学者、商贸人士以及优秀大学生参与茶马文化论坛，翻阅茶马古道历史画卷，铭记马帮贸易精神，解读中国茶马古道重要节点省市与丝路沿线国家政治关系、贸易政策。

在当今“一带一路”的新背景下，都江堰茶溪谷首推品牌建设、从而不断创新经营理念和经营方式、和更多茶品牌互学互鉴、诚信互利。树立更多人对中国茶的文化自信、从而重视中国茶的品质标准。

二、探索实践

1、科技融合，助推产业发展

紧跟现代科技潮流和人们对绿色美好生活的向往，始终把科技创新摆在企业创新发展的突出位置。投入建设了农业物联网系统。通过科学的点位布置，将茶园生产基地温度、湿度、光照、PM2.5等多项指标，用LED将相关数据向客户展示。同时建立产品追溯系统，智能化管理茶叶生产全过程，打造健康、安全有机食品。目前，基地茶叶有机、“三品一标”认证面积达2000亩。基地建设了智能化喷灌滴灌系统，既保质增效，又引领节水环保。园区还大力发展循环经济，通过种养结合，既消化了养殖产生的粪便垃圾，又提供了种植需要的有机肥，提高了经济、生态效益。

2、茶旅结合，带动产业可持续化发展

依托丰富的旅游资源，结合茶溪谷独特而优越的地理环境，在发展茶叶与特色农副产品种养殖，开发生态旅游产品中，通过农旅融合、产业互动，先后建成观光茶山、茶文化馆、智慧农业、山地户外运动基地等项目，探索与农户的利益联结机制，采用产业为基、文化为魂、田园为景等理念将茶溪谷打造成为集茶叶种植、创意农业、文化展示、科普教育、休闲体验、观光度假、康体养生、森林旅游为一体的休闲农业与乡村旅游的综合型园区。带动了当地越来越多的农户参与到新型农业发展中，促进了传统农民向新型职业农民的转变，极大的调动了农民参与休闲农业与乡村旅游发展的积极性，实现了当地农民的增收。形成了农旅融合为一体的一三产业互动融合发展的良好格局。

3、传承农耕文化，构建和谐低碳生活

大力挖掘茶历史文化，建设了都江堰首家以茶为主题的“茶文化展示体验馆”——以杯中茶论茶， 以一叶茶讲茶 ，以实体观摩悟茶，让茶的故事徐徐展开，感受处处是景，步步显茶。在茶山中可以追寻历史的脚印，体验独特的运茶方式，再现历史的茶马古道---山地马帮驮茶。举办形式多样的春游体验、社会实践、学生教育活动，定期开展中国茶文化展示、农耕文化学习等，传承优良文化，倡导和谐低碳生活，也带动了产业的可持续化发展。

4、勇于创新，先行先试，推进农业供给侧改革

为彰显茶叶新形象、新品牌、新业态，积极响应国家供给侧改革号召，与高校、科研机构合作研发茶叶衍生产品、制品。成功研制了包含茶叶手枕、茶枕、茶面膜、茶瓜子、茶食品等。通过茶艺表演、茶马文化展示、萌宠熊猫互动等方式推广宣传。沿着“一带一路”将系列茶叶及茶系列衍生产品带到澳大利亚、新西兰、马来西亚、意大利等多个国家。在建设现代观光农业的同时，推进了茶叶农业供给侧改革，有力的带动了区域的经济发展。

三、成效

茶溪谷依托丰富的茶园基地资源，大力发展生态观光旅游，带动茶叶旅游产业蓬勃发展。构建了农业、文化、旅游“三位一体”，生产、生活、生态“三元共生”的新业态、新经济、新模式、彰显“绿水青山就是金山银山”，也能让越来越多的人走进美丽茶乡，感受体验望得见山、看得见水，记得住乡愁的美好生活。促进区域经济持续、快速、稳步发展。

（一）经济效益，村民增收致富乐开怀

茶溪谷运用“田间股份制”，“大园区、小业主”等模式推动向峨乡3200余亩茶园建设，带动当地500余户增收及致富，解决100余人就业务工，更好带动当地群众解放思想，更新观念，促进产业结构调整，有效增加农民经济收入。

（二）社会效益，获最美茶旅田园综合体荣誉称号

2021年4月16日，首届国际休闲大会在北京举行，都江堰茶溪谷从众多案例中脱颖而出，喜获首届国际休闲生活方式铜奖，合家共享一体式全茶体验获最美茶旅田园综合体荣誉称号。都江堰茶溪谷荣膺奖项，标志着西部地区融合到了世界休闲生活之地中。成都市休闲之都，都江堰是旅游名城，茶溪谷作为以茶为主题的全茶体验型度假区，正得到更多的青睐和认可。向社会展示当地历史文化、民族文化及茶文化，从而为有效吸引人才、技术、资金创造极好的条件和环境，对促进地方经济腾飞将产生深远的影响。

（三）生态效益，看得见山、望得见水

为了满足人们对美好生活的向往，茶溪谷还打造了“茶马驿站”茶宿，给越来越多的城市人提供田园理想生活。越来越多的人走进美丽茶乡，感受体验望得见山、看得见水，记得住乡愁的美好生活。人文景观、自然景观、特色景观的建设为游客展现出赏心悦目的旅游环境，同时，彰显“绿水青山就是金山银山”，生态效益突出。（都江堰市委统战部供稿）

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