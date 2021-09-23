山东寿光：“专业化管理”换来“全身心干事”

近年来，寿光市立足创新提升“寿光模式”，聚焦村党组织书记“精力靠不上、能力不适应、动力不充沛”等现实问题，着力推进村党组织书记专业管理，支部书记从“忙完家里忙村里”变成“一心一意抓发展”，激活了乡村振兴的“一池春水”。

一、背景

近年来，随着寿光农业产业化、农村城市化的推进，村党组织书记队伍建设方面的问题逐渐显现。主要表现在：

一是结构不够合理，“一高一低”的问题突出。经过历次村“两委”集中换届，寿光市农村干部队伍整体结构逐渐得到优化，但整体来看，仍然存在年龄偏大、学历层次偏低的问题。2017年村“两委”换届后，全市村党组织书记队伍中年龄在45周岁以上的占76.9%，初中以下学历的占43.6%。许多村党组织书记连续任职多年甚至几十年，个别村党支部书记面对新时代乡村振兴任务，精力上明显感到“力不从心”。在调研中发现，凡是发展缓慢、矛盾较多的村，多数缺少年富力强的带头人。

二是素质能力不强，与乡村振兴的任务要求相比有差距。乡村振兴战略的实施，对农村带头人能力素质提出了更高要求，部分村党组织书记素质能力还有一些差距，有的满足于“看摊守业”，对推动乡村全面振兴缺乏思考，不知道乡村振兴干什么、怎么干；有的思维僵化，观念陈旧，老办法不管用，新办法不会用，硬办法不敢用，集体经济多年原地打转，村庄发展长期打不开局面；有的主动作为意识不强，在急难险重工作中存在依赖心理，等待上级帮助推动，甚至关键时候“撂挑子”；有的对全面从严治党形势认识不清，对政策法律缺乏敬畏，作风简单粗暴、不按程序办事甚至违纪违法。

三是人选来源渠道相对单一，青黄不接的问题亟待解决。近年来，农村优秀青年通过参军、升学、务工等途径离开农村，农村青年人才严重流失。例如，寿光市侯镇东岔河村户籍人口3700人，在外就业、务工的1400多人，绝大部分是有一定专长的青年农民。农村“空心化”导致村“两委”换届只能“矬子里头拔将军”。部分村党组织书记存在私心，担心“培养了苗子，失去了位子”，不愿意吸收优秀青年入党。

四是激励保障力度不够，对优秀青年人才吸引力不强。2018年，寿光市村党组织书记平均报酬为每年3.2万元，与村党组织书记不断增加的工作量相比，与社会上其他管理岗位人员收入水平相比，补贴报酬相对偏低。近年来，省市每年组织从村党组织书记中招录公务员、事业编，但对年龄、学历等要求较高，招录比例较低，激励作用有限。过去出台的容错纠错机制过于笼统、难以落实，对村党组织书记激励保护作用不够明显，影响了他们的干事激情和创业活力。

二、探索实践

寿光市在村党组织书记队伍建设方面大胆探索、积极创新，先后出台《农村主职干部备案管理办法》《村党组织书记专业化管理15条意见》等政策措施，建立起村党组织书记培养选拔、激励保障、管理监督等全链条工作机制，激活了乡村组织振兴的“一池春水”。

一是聚焦有能人干事，选优配强村党组织书记队伍。拓宽选人视野。实施农村优秀在外人才“雁归计划”，组织镇街党（工）委下深水摸排，通过召开座谈会、上门邀请等方式，动员在外能人、退役军人、镇街临时工作人员等回村任职。2020年3月，侯镇草碾村回引在外能人何延发担任村支部书记，他多方筹资117万元，整修出行道路2.3万㎡；将村民用水接入自来水管网，让老百姓喝上健康的自来水；清理村内“三角债”，村集体增收16万元，村里“一年大变样，旧貌换新颜”。从严审查把关。强化党组织的领导把关作用，明确不得担任村党组织书记的具体情形，严格落实任职资格市镇联审制度，在镇街党（工）委对拟任人选资格条件全面审查的基础上，市委组织部协调纪委、政法委、法院、检察院、公安、卫生健康、信访等部门单位进行任职资格联审，坚决把不符合条件的人挡在门外。严格备案管理。村党组织书记任期内需要调整时，镇街党（工）委需提前与市委组织部沟通，对拟任人选经市镇联审无异议后，镇街党（工）委再召开会议进行讨论决定，人选调整后10个工作日内报市委组织部备案。充实后备力量。实施农村后备干部“雏雁计划”，结合“村村都有好青年”评选，择优选聘一批优秀青年人才跟踪培养，组织到山东（寿光）农村干部学院集中培训、到镇街站所或片区跟班学习，条件成熟的安排回村担任村党组织书记助理、村主任助理，为新一轮村“两委”换届提供源头活水。2021年村“两委”换届中，村党组织书记年龄、学历实现“一降一升”，村村都有35岁以下青年，其中“90后”村党支部书记就有18人。

二是聚焦有能力干事，提升村党组织书记履职能力。开展专题培训。每年组织对全市村党组织书记进行集中轮训，将党务工作知识、党规党纪、集体增收等作为必学内容，市委书记亲自开班动员并作专题辅导。近年来，先后组织优秀村党组织书记到苏州、杭州、长沙、莱西等先进地区对标学习，引导他们拉高标杆、跨越赶超。打造培训阵地。投资3亿元高标准建设山东（寿光）农村干部学院，实行“进门是课堂，出门是现场”的培训方式，让学员们听得懂、学得会、用得上。目前已举办17个省市的培训班248期，培训2.4万多人次。同时，以农村社区为单位，每月通过“书记论坛”“初心讲堂”，分享强村富民的好经验好做法，搭建起“书记教书记、书记学书记”的互学互促平台。开展结对帮扶。开展强弱村结对帮扶，以镇街为单位动员30个带头村结对帮扶薄弱村，组织村党组织书记以老带新、以强帮弱，通过帮思路、帮资金、帮项目的方式，推动各类资源向薄弱村聚集。洛城街道屯西村帮助尹家村成立绿化管理公司，承接现代中学明德学校园林维护工程，村集体年增收10万元。

三是聚焦有压力干事，不断加强村党组织书记监督管理。建立定期研判、动态调整机制。以镇街为单位，每季度对村党组织书记履职尽责情况进行一次分析研判，对不称职、不胜任的村干部及时进行调整，去年以来调优配强村党组织书记45名，对曾受过刑事处罚的22名村干部进行清理，保持农村干部队伍的纯洁性和战斗力。对不称职村党组织书记实行停职教育。对不服从镇街党（工）委领导、工作不在状态的村党组织书记，经镇街党（工）委研究决定，将其组织关系转到镇街帮教党支部，停职接受再教育。经教育转化合格的，镇街党（工）委研究同意后，可再转回所在村党组织；仍不改正的按程序予以免职。全面推行规范化管理。连续5年推行“主题党日”制度，主题党日分3个环节，白天以农村社区为单位举办“书记论坛”，片区总支书记和村党支部书记参加，围绕农村重点难点工作讨论交流，分享治村经验，会诊发展难题；晚上以村为单位举办阳光议事日、支部生活日，全体党员和群众代表参加，对宅基地审批、发展党员等村内重要事务民主决策，公开上月村内账目，倒逼村干部规范履职。市委组织部班子成员每人分片联系3个镇街，每月随机抽取一个村全程参加，成立5个督导组，采取“四不两直”方式随机抽查，推动基本制度落实落地。

四是聚焦有动力干事，持续激发村党组织书记干事激情。落实基础保障。健全市财政保障村级运转经费正常增长机制，目前市财政每年列支9800万元，严格按照上年度农民人均可支配收入2倍标准落实村党组织书记报酬，全市村党组织书记平均每年报酬达到4.8万元。对正常离任村主职干部，按规定及时足额发放补贴报酬。圣城街道九巷村党支部书记杨学军说“街道对村里各项工作量化赋分，根据得分情况收入拉开差距，去年我考评为优秀等次，每个月收入接近5000元，快赶上科级干部了，现在浑身充满了干劲。”加大关爱力度。参照科级干部标准，每年组织村党组织书记到市级医院进行一次健康体检。对家庭遭遇重大变故、生活困难的村党组织书记，市委组织部结合实际给予关怀救助，镇街党（工）委领导班子成员上门慰问帮扶。调研中有村党组织书记谈到“市委组织部组织我们这些村官进行体检，说明市委心里想着我们、装着我们。特别是读到《一封信》，真的很感动、很暖心”。强化正向激励。每年评选100名左右实绩突出、群众公认的优秀村党组织书记，参照镇街事业编制人员工资标准增发补贴报酬；挂职担任所在农村片区党总支副书记。制定集体增收村干部奖励办法，对村集体增收效果明显的村直接兑现到村干部个人，近两年累计发放奖励112万元。近两年推选5名优秀村党组织书记挂职镇街班子成员，7名村党组织书记考录为镇街公务员、事业编制人员。突出典型带动。在全市三级干部会议上对50名优秀村党组织书记通报表扬，在《寿光日报》开设“点赞好支书”专栏，对优秀村党组织书记事迹大张旗鼓宣传。近年来，王乐义、李新生、葛茂学被评为全省担当作为好书记，屯西村、九巷村、台后村被评为全省干事创业好班子，东斟灌村、裴岭村党支部被评为全省先进基层党组织，岳寺李村支部书记朱乐阳被评为全省优秀兵支书。

三、经验与启示

推动乡村振兴战略各项任务落地见效，离不开一支懂农业、爱农村、爱农民的农村工作队伍。寿光市探索实行村党组织书记专业化管理，推动了队伍整体优化提升，激发了他们干事创业热情，为各地加强村党组织书记队伍管理提供了有益借鉴。

一是“松散化”向“专业化”转变是村党组织书记管理的必然要求。过去，村党组织书记一直处于不脱产、不在编的状态，“脱了鞋下地，穿上鞋办公”。进入新时代，乡村振兴任务繁重，农村工作千头万绪，“时间靠不上干不好，能力跟不上办不了”。如果仍然沿用原有的管理体制，势必导致来源渠道单一、人员变动频繁、工作干劲不足。寿光市把村党组织书记当成一支专门的队伍来管理，在选任、培训、监督、激励等方面建立起一整套成熟的工作机制，保证了他们有精力、有能力、有动力投身农村工作，用“专业化管理”换来了“全身心干事”。

二是“让能干好的人争着干”是村党组织书记专业管理的关键所在。近年来，村党组织书记岗位面临“能办的人不想干，想干的人办不了”的尴尬境地。究其原因，一方面是新形势对村党组织书记的履职能力提出了更高要求，这一岗位更需要见过世面的在外能人来当；另一方面是村党组织书记操心受累，待遇偏低，对在外能人缺少吸引力。为从源头上破解这一问题，寿光市千方百计完善村党组织书记正向激励机制，每年组织到市级医院开展健康体检，对优秀村党组织书记参照事业编制增发补贴报酬，从优秀村党组织书记中考录公务员、事业编，挂职镇街领导班子成员，实现了支部书记从“没人当”到“抢着干”的转变。

三是“严管+厚爱”双向激励是村党组织书记专业管理的有效手段。一方面村党组织书记长期扎根一线，风里来雨里去，起早贪黑，工作长期处于超负荷状态。另一方面，个别村党组织书记放松自我要求，以权谋私、违法乱纪现象时有发生。寿光市坚持严管与厚爱并重，既想方设法提升村党组织书记待遇，让村党组织书记有甜头、有奔头，又对不称职村党组织书记停职教育，实行定期研判、动态调整，引导村党组织书记讲规矩、守纪律，工作上更加卖劲、用权上更加谨慎，确保既能干成事、又能不出事。

四是“县镇共管、以镇为主”是村党组织书记专业管理的重要机制。选准用好村党组织书记的责任主体在镇街党（工）委。但如果单纯交给镇街党（工）委，受制于主客观原因难免有不到位的地方。寿光市坚持上提一级、市镇共管，市级层面出台指导办法，在任职资格上统一审查、补贴报酬上统一保障、教育培训上统一组织，同时把日常监督管理考核交给镇街党（工）委，动态掌握村党组织书记履职情况，把每个人的表现摸清吃透，做到了宏观指导和精准管理相结合，更好地把专业化管理各项措施落到实处。（山东省寿光市委组织部供稿）

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