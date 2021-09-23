成都市锦江区三圣街道探索“公园+乡村”生态价值转化新路径

一、背景

三圣花乡地处成都市中心城区近郊，含花乡农居、幸福梅林、东篱菊园、荷塘月色、江家菜地五个主题景区，即“五朵金花”，涉及5个涉农社区，核心景区5.8平方公里。作为成都市环城生态区的重要节点，三圣花乡近年来业态品质、生态环境、基础设施配套更新滞后，已不能满足广大市民的需要，游客人数和旅游收入逐年递减，迫切需要加快转型升级。一是规划管理不到位，功能布局散乱。区域缺乏科学的空间布局规划，可持续发展前瞻不足，功能布局“小、散、乱”。二是基础设施不配套，形态杂乱陈旧。景区污水管网未全覆盖，农家乐污水乱排放问题时有发生；停车场、游客中心、公厕等公建配套设施不全，景区内公共停车场均为临时性停车场，总车位不足1700个，高峰期游客停车需求缺口达46%。景区道路宽度不足6米，大量车行道宽度不足3米，人车无法分离，节假日高峰时段每小时通行车辆仅为200辆，严重影响游客的旅游体验。三是产业布局不优化，业态单一低端。景区产业融合度较低，主要以餐饮、花卉销售为主，农家乐、餐饮等中低端产业比重达66%，消费人群中本市居民和中老年占比较大，游客流量转化为经济效益较低。四是景观品质不优美，花乡韵味减退。景区内农房外立面存在不同程度的破损现象，经营户侵占绿化景观，主题景观缩小且视觉效果凌乱，景区品质呈逐年降低趋势。

二、做法

2019年以来，锦江区坚持以新发展理念为遵循，以“都市田园乡愁”为总体定位，遵循“政府主导、市场主体、商业化逻辑”理念，聚焦“触目可及的美丽景致、触手可得的温暖服务、触动心灵的深刻体验”目标，从“土地性质、功能定位、产业植根、文化感染”4个方面切入，以营造可进入、可感知、可参与、可欣赏、可消费的多元场景为重点，着力破解高质量发展难题，将“花乡农居”打造成全龄、全季、全时段的旅游首选地。

（一）加强组织领导。锦江区委、区政府将“三圣花乡”转型升级作为年度的“三重”工作之一，成立由区委、区政府主要领导任组长的“三圣花乡”转型升级工作领导小组，2020年5月20日，区委召开“三圣花乡”转型升级工作推进专题会，会议明确由区委、区人大、区政府、区政协主要领导负责转型升级总协调工作。领导小组下设工作指挥部，抽调全区精干力量44人组成5个专班，常驻景区一线办公，全力推进景区转型升级各项工作，让“五朵金花”的金字招牌释放出含金量，持续擦亮“到成都来锦江，推门就是美好生活”的靓丽品牌。

（二）策划规划先行。围绕形态、业态、生态、文态融合，编制了片区规划设计方案，制定了形态、业态导则，按照策划、规划、设计、实施流程打造精品，确保“都市田园乡愁”总体定位与业态、形态、文态、生态等有机融合。整理景区地籍、地类、影像等资料，收集群众、商家意见350余条，努力让美好生活体验嵌入一园一景，让“城市烟火味、锦江慢生活”成为时代潮流。

（三）完善基础设施。坚持“无策划不规划、无规划不设计、无设计不施工”，财政投入1.64亿元，推进“花乡农居”基础设施和田园风貌打造工程建设，完成道路施工6.3千米，检查井施工436座，电力通信和污水管道施工8.7千米，种植树木1250余株，新增开敞绿地5万平方米，新增户外体验空间5处，完成雕塑小品和标识标牌安装101组、完成垃圾桶和座凳安装126组，新增1500余个停车位，景区基础设施和景观风貌品质得到极大提升。

（四）提升产业能级。坚持按照“政府主导、市场主体、商业化逻辑”理念，创新探索红砂片区生态价值转化模式，广泛招引社会力量介入，精准指导业态场景植入，财政对基础设施投入，撬动社会投资10亿元参与，引进文创、民宿93家，培育花创花艺企业14家，新增网红打卡地12处，打造产业院落11处，区域投资5000万以上项目3个，1000万以上项目16个，180余家个体户全部转为公司化经营。

（五）创新运管机制。一是创新共治共享机制。由商家中的党员牵头，在餐饮协会、花卉协会基础上成立民宿、文创分会，建立“产业院落公约”“乡规民约”，引导项目主动转型，实现共建共治共享。同时，落实全市“两拆一增”工作要求，引导商家农户共同拆除围墙、清理违建，拆除围墙6千余米，移除低矮灌木和杂树1.5万余株，清理搭建、顶棚16万余平方米，共享开敞空间。二是创新商业运管模式。立足“投建管运”一体化，6个涉农社区组建景区商业运管公司，推进区域载体资源收储、管理和招商运营，完成108套农房收储，面积超过2万平方米，招引品质业态入驻景区。同时，打造永不落幕的花乡节庆活动，通过线上线下营运，实现景区发展自我平衡。三是创新智慧管理机制。引入社会资本580万元，坚持地域文化与现代设计融合，构建“1套基础硬件+1个指挥中心+1个控制平台”智慧系统，片区规划智慧停车场13个、智慧道闸7处、智慧路灯49套，实现智能人脸识别、车流人流控制、智慧照明、环境监测等智慧功能。

三、成效

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，坚持党建引领，遵循“政府主导、市场主体、商业化逻辑”理念，按照“无策划不规划 无规划不设计 无设计不实施”的原则，以营造可进入、可感知、可参与、可欣赏、可消费的多元场景为重点，推进国际城区高品质基础设施打造、田园公园形态示范区建设、乡愁文化成都味彰显，将“花乡农居 ”打造成全龄、全季、全时段的“触目可及的美丽景致、触手可得的温暖服务、触动心灵的深刻体验”旅游地，有效破解了景观品质低下、产业效率不高、民心凝聚不强、党建引领不够等问题，实现了社区生产、生活、生态高度融合的目标。“花乡农居”于2021年1月27日开街，目前，已接待游客超262万人、车辆57.2万台次，游客流量春节、五一期间位居四川省第二，清明期间位居四川省第一。区域预计年增加税收3000万元以上，集体经济年增收1500万元以上，村民家庭年增收5万元以上。全年接待游客215万人次，打造的网红项目和工作经验先后被省市媒体报道50余次。

四、探讨

落实乡村振兴战略总要求，围绕“生态优先，绿色发展的城市新范式”，立足“都市田园乡愁”总体定位，大力发展生态文化旅游，转型形态、提升业态、彰显生态、突出文态，以生态价值转化模式推动区域转型升级、助农增收，加快推进乡村振兴战略在区域创新性落地落实。

（一）坚持策划规划先行。完善片区规划设计方案，通过生态景观再造、农居形态更新，使景区总体设计与商家自主改造项目有机融合，展现高品质景区田园风貌。从土地性质、功能定位、文化感染、产业植根入手，细化“幸福梅林”等区域打造方案，解决“太硬、不美、少花”问题，保留田园优美生态；打造“幸福梅林”玫瑰谷等大地景观，改善梅香湖水质，升级滨水空间，形成亲水宜人的灵秀画卷；按照形态导则设计，引导商家形成新川西风格为主、多种风格并存的建筑群落。

（二）提升区域环境品质。坚持四态合一，提升景区整体环境品质。聚焦“都市”，从基础设施入手，按照中心城区建设标准，围绕新经济新业态需求，加快完善三圣花乡片区公共服务和基础设施建设，满足区域环境承载力。聚焦“田园”，从土地性质入手，合理确定用地规模，科学布局高效用地，积极探索“田园形态”公园城市建设模式。聚焦“乡愁”，从文化植根入手，突出“花乡”主题，营造栖居乡愁、近悦远来的独特文化体验。

（三）推进生态价值转化。推动三圣花乡整体转型升级，积极探索生态价值转化新模式，策划包装一批重大项目“大招商、招大商”，全力促进三圣花乡交通组织优化、特色场景营造、业态持续提升。加快编制“五朵金花”整体开发方案，全力探索推动生态价值创造性转化的锦江路径，奋力打造“建设践行新发展理念的公园城市示范区”的锦江样本。（成都市锦江区人民政府三圣街道办事处供稿）

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