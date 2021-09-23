小蜜瓜大产业——兰考依靠品牌强农 实现跨越发展

实施乡村振兴战略，产业兴旺是基础，在全国率先摘掉贫困县帽子的兰考县，积极探索巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的道路，用兰考蜜瓜一步步从小到大，由弱变强，进而带动形成以“兰考新三宝”（兰考蜜瓜、兰考红薯、兰考花生）特色主导产业，推进兰考农业品牌实现跨越发展的生动实践，为我们探索出一条品牌强农巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴的新路子。

一、背景

兰考地处豫东平原，总面积1116平方公里，总人口85万。2002年被确定为国家级扶贫开发工作重点县，2011年被确定为大别山连片特困地区重点县，2014年建档立卡时，全县有贫困村115个，贫困人口23275户77350人，贫困发生率10%。长期以来，兰考的农业产业主要是小麦、玉米等传统作物生产，产业链短、效益差；蔬菜、水果等特色农产品多为初级产品，且品种多、乱、杂，没有叫得响的品牌带动，市场竞争力差。品牌建设的不足，成为制约兰考农业产业发展的瓶颈。

二、做法

（一）出台支持产业发展政策

围绕推进蜜瓜产业发展和打造“兰考蜜瓜”特色产业品牌，兰考县出台多项政策，一是设施农业奖补。凡成方连片新建的钢架大棚，每座补贴6000元，温室大棚，每座补贴3万元。二是贷款支持。凡蜜瓜种植农户，均可利用普惠金融政策，通过授信的方式获得贷款，贫困户还享受政府贴息。三是基础设施配套。对规模以上产业园区，采用先建后补的方式，对井、路、渠、桥等基础设施进行奖补。四是设施农业统保。从2017年起，县政府出资对全县塑料大棚和日光温室统一购买了农业保险，确保生产主体遇到重大自然灾害时能够迅速恢复生产。上述措施的推出，有效推进了农产品生产规模化、标准化和品牌化发展。

（二）建立农业产业发展技术服务体系

1、成立蜜瓜产业办公室。为更好了解蜜瓜产业发展，积极解决种植户蜜瓜种植存在的问题，兰考县农业农村局成立蜜瓜产业办公室，四组成员分包乡镇到园区指导种植。

2、建立健全蜜瓜种植三级技术服务体系。省级层面，依托省农科院技术优势，聘请省农科院园艺所专家，为兰考蜜瓜种植提供技术支持。县级层面，充分利用农业部门技术力量，打造一支懂蜜瓜种植，热爱“三农”工作的技术队伍。乡村层面，聘请一批有实践经验的农民专家，积极开展蜜瓜种植培训，达到每户都有一个蜜瓜种植技术明白人，每个基地都有一个技术负责人。

3、定期开展技术指导观摩。依托农业农村局技术展示棚和新发地技术展示棚，在蜜瓜种植定苗、授粉、定瓜、上纹、成熟及病虫害防治等生产关键节点，根据蜜瓜生产情况，每15—20天，开展蜜瓜种植技术观摩活动，手把手指导群众开展蜜瓜种植。

4、拓宽技术培训渠道。通过微信群、组织开展培训班等方式，迅速普及蜜瓜种植技术；开通12316支农热线，24小时解答群众在蜜瓜种植中遇到的难题。

5、农资配套服务。兰考县蜜瓜协会为协会成员提供农资配套服务，直接对接厂家或经销商，以最低的价格统一采购化肥、农膜、种子等农用物资，降低蜜瓜种植户的生产成本。

（三） 健全完善产业发展链条

1、育苗基地建设

我们筹资3000余万元，高标准建设自己的3个兰考蜜瓜育苗基地，切实解决产业发展中品种、种苗质量和病虫害等关键技术问题，并通过育苗基地内标准化种植示范，引导蜜瓜种植户更新品种、推广先进生产技术，为兰考蜜瓜产业的规模化、标准化、品牌化发展创造条件。

2、建设储存保鲜设施

我们通过整合项目资源，支持种植户建设农产品冷鲜库，已累计建成冷鲜库199座，冷鲜库储藏能力9500吨，储存蜜瓜能力可达4750吨。

3、加工链条建设

对于蜜瓜生产中的二级瓜、三级瓜，依托五农好食品有限公司、润野食品有限公司和鑫合食品有限公司加工成蜜瓜醋、蜜瓜罐头、蜜瓜饼干和蜜瓜饮料等，延长产业链条。

4、销售渠道建设

占地300多亩的北京新发地兰考农产品批发大市场建成并投入使用，为兰考与北京新发地、浙江嘉兴、广州江南等大型农产品批发市场对接创造了便利条件。同时，以信息进村入户工程和益农信息社为抓手，建立站点350个，建立“果蔬价格”微信公众号，开设网店，培育农村经纪人，打造兰考农产品产供销信息平台。

（四） 突出品牌的引领作用

兰考县紧紧抓住河南省农业农村厅开展品牌扶贫的契机，于2017年明确以发展绿色食品为重点，以推进兰考农业品牌实现跨越式发展为目标的发展思路，强力推进农业品牌建设。我们在“三品一标”认证奖补的基础上，将品牌建设纳入对全县驻村工作队年度考核和稳定脱贫奔小康红旗村考核，在对全县驻村工作队发展产业项目考核评分时，对主导产业产品获得无公害、绿色食品和有机农产品认证的，分别赋分0.5分、1分、2分；稳定脱贫奔小康红旗村考核时，对主导产业产品获得无公害、绿色食品和有机农产品认证的村，分别赋分1分、2分、3分，村内主导产业产品品牌入选河南省级品牌名录的村，一个加1分；大大调动了全县各相关部门和乡、村开展品牌建设的积极性。以兰考蜜瓜为代表，逐步形成农产品地理标志+绿色食品+特色产业的“一标一品一产业”的发展模式，“龙头企业做两端，农民群众干中间，普惠金融惠全链”的产业带贫模式，让“兰考蜜瓜”“兰考红薯”和“兰考花生”面积迅速达到3万亩、10万亩和25万亩；累计带动15390户建档立卡户50817人实现稳定增收。

三、取得成效

截至目前， “兰考新三宝”全部获得农产品地理标志登记保护，并全部入选全国名特优新农产品名录，“兰考蜜瓜”入选全国农业区域公用品牌，“兰考红薯”入选河南省农业区域公用品牌。“奥吉特褐蘑菇”等3家企业品牌、“萧美人花生”等7个农产品品牌入选省级农业品牌名录。“拼搏兰考·好产品”区域公用品牌荣获“中国农产品百强标志性品牌”，“兰考蜜瓜”等7个产品先后荣获全国展会金奖，“兰考红薯”等11个产品先后获评河南省“我最喜爱的绿色食品”和“我最喜爱的名特优新农产品”。以奥吉特生物科技有限公司等为代表的一批绿色食品企业，正逐步发展成为全县巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的主力军。

四、经验启示

通过蜜瓜产业的发展带动，兰考县立足本地产业优势，统筹整合资源要素，借助外力、凝聚内力，形成合力，全县扶贫产业呈现出蒸蒸日上的发展态势。

（一）突出规划先行，优化产业布局。兰考县认真分析本地发展优势，因地制宜找准选好产业发展路径，坚持以供给侧结构性改革为主线，以产业体系建设和重点项目建设为抓手，以科技创新和智能化制造为引领，以3大产业体系（品牌家居、绿色畜牧、循环经济）+2大特色优势产业（智能制造、文旅培训）为载体，以实现产城融合为目标，建设以恒大家居小镇、国家循环经济产业示范基地、兰考科技园为组团的产业新城，产业体系更加清晰，配套更加完善，竞争力和市场影响力进一步提升。按照“支持有产业发展能力的群众发展产业，帮助没有产业发展能力的群众在产业发展中稳定就业，鼓励没有稳定就业能力的群众勤劳致富”的工作思路，进一步健全完善“龙头企业做两端，农民群众干中间，普惠金融惠全链”的产业发展模式，持续扩大特色产业覆盖面，促进群众增收致富。在总体布局上，以产业体系建设和重点项目建设为抓手，以实现产城融合为目标，产业体系更加清晰，配套更加完善，竞争力和市场影响力进一步提升。

（二） 强化政策支持、引领发展方向。一是注重产业发展政策引领作用。兰考通过出台特色种植、设施农业、畜牧养殖、标准化厂房等产业发展奖补政策，提高温室、大棚和冷鲜库建设补助标准，并对设施农业予以统保，有效解决了农户发展产业的后顾之忧。二是强化金融支持。坚持“政府引导、金融支持、企业发展、风险保障、贫困户受益”的多元化金融扶贫模式，把政策的含金量转变为经济发展高质量。

（三）突出服务保障，提供全面服务。成立10个由县级领导任组长的产业发展服务组，统筹协调解决用地、资金、技术、销售等问题。技术服务方面，打造省县乡村四级技术服务体系，24小时解答群众在产业发展中遇到的难题，实现技术帮扶常态化、全覆盖。销售服务方面，成立蜜瓜、红薯、蔬菜协会，组织新型农业经营主体与北京新发地农贸批发市场、华润超市对接，完成288个农村电子商务村级服务站建设，实现全县农业信息服务全覆盖，拓宽农产品销售渠道。

（四） 突出全产业链发展，促进一二三产融合。在产业发展过程中，注重围绕“农”字，做活“工”字，拉伸产业链条，确保群众既能增产又能增收。以兰考蜜瓜产业为例，从引进沃森百旺育苗基地提供优质种苗到成立技术团队全程指导管理；从丰富农膜、钢管、铁丝及包装等配套服务到建设北京新发地兰考农产品批发大市场、参与全国各地特色农产品展览等销售服务；从引进大批农副产品深加工企业到培育五农好、润野食品、鑫合食品等本土农业加工企业，形成以蜜瓜干、蜜瓜醋、蜜瓜罐头、蜜瓜饮料为特色的深加工农产品，逐步形成了育苗-种植-管理-加工-销售-服务等完整的产业链条。（兰考县农业农村局供稿）

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