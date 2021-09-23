国家卫健委：9月22日新增确诊病例43例 其中本土病例28例

9月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例43例。其中境外输入病例15例（云南5例，天津3例，上海2例，湖北2例，广东2例，辽宁1例）；本土病例28例（福建20例，其中厦门市17例、莆田市3例；黑龙江8例，均在哈尔滨市）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例37例，解除医学观察的密切接触者499人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例511例（其中重症病例4例），现有疑似病例4例。累计确诊病例8883例，累计治愈出院病例8372例，无死亡病例。

截至9月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例990例（其中重症病例14例），累计治愈出院病例90268例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95894例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1183674人，尚在医学观察的密切接触者17612人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察8例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者348例（境外输入340例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28389例。其中，香港特别行政区12167例（出院11883例，死亡213例），澳门特别行政区63例（出院63例），台湾地区16159例（出院13742例，死亡841例）。