新华社厦门9月22日电题：他们带来了经验，更增添了信心——国务院联防联控机制综合组专家在厦门指导抗疫工作见闻

新华社记者颜之宏、姜克红、吴剑锋

“这个预检台可以放在靠外的位置，患者候诊区也可以再加强通风。”21日上午，在厦门大学附属中山医院内，国务院联防联控机制综合组专家、天津市第三中心医院感染管理处主任张富玉在现场为医院疫情防控“查缺补漏”。大到空调新风系统，小到一支水银体温计，张富玉一遍遍认真检视。

“专家组真的是‘及时雨’，在帮助我们进一步细化疫情防控工作的同时，更给我们增添了战胜疫情的信心。”厦门大学附属中山医院副院长任建林一边倾听，一边将需要优化提升的内容记在笔记本上。当日，该院组织相关部门和人员，根据专家组意见制定了整改方案。

近段时间以来，福建疫情牵动着全国人民的心，厦门这座旅游热点城市也备受关注。截至21日24时，厦门在此轮疫情中已累计报告新冠肺炎确诊病例近200例，疫情防控形势严峻且复杂。面对突如其来的疫情，国务院联防联控机制在研判后迅速做出反应，来自全国各地的专家开始在莆田、厦门、泉州等地集结，指导当地开展疫情防控相关工作。

疫情就是命令。9月19日，中秋小长假首日，综合组专家、中国疾控中心副研究员张灿有甫一抵厦，就深入到此次疫情的重点地区同安区，对社区防控工作进行现场指导。从全员核酸检测的人员组织到对密接和次密接者的隔离转运，张灿有既要在现场听别人说，更要进入“红区”自己看。

下情上达，是提升疫情应对效率的重要前提，而综合组专家就是疫情防控指挥系统在一线的“眼睛”。在与厦门市疫情防控部门的互动过程中，专家组及时提出社区防控整改建议，有关部门根据实际情况，动态调整人员部署、物资保障等。

“你好！你们是国家派来的专家吗？我有话要跟你们讲。”20日上午，在此次疫情中列入高风险地区的同安区新民镇乌涂社区，一名基层志愿者看见张灿有一行在现场指导工作，一路小跑上前反映当地基层疫情防控的有关情况。

在厦门一些乡镇，部分老居民带有闽南腔的普通话并不好懂，但专家们想出了解决办法。综合组专家、北京市丰台区铁营社区卫生服务中心的主任医师叶财德祖籍福建泉州，能够无障碍地与厦门本地居民沟通。“脱防护服的时候手一定不能碰到外侧。”在同安区一集中隔离点，叶财德在回看该隔离点工作人员穿脱防护服监控视频时提醒道。

记者了解到，在厦门市出现疫情后，国务院联防联控机制综合组第一时间调派专家进驻厦门市。这些专家曾多次在国内多地开展疫情防控指导工作。接下来，专家们将继续通过联合办公、现场指导、组织培训、编写手册等方式，指导当地全力开展流调溯源、社区防控、隔离点管理、核酸检测、医疗救治、院感防控等工作。