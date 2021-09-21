福建三明将乐县发现1例境外输入复阳患者

央视网消息：据“聚焦三明”微信公众号消息，9月21日，三明市应对新冠肺炎疫情工作指挥部发布公告。2021年9月20日23:40，将乐县报告1例境外输入复阳患者，经专家诊断为新型冠状病毒感染者-无症状复阳病例，现将情况公告如下：

一、基本情况

揭某，男，籍贯将乐县。2021年4月30日，从埃及开罗国际机场乘坐飞机（MS958）到达广州市白云国际机场，在广州市荔湾区中山七路118号全季酒店集中隔离医学观察，期间前4次核酸检测结果为阴性；5月16日，第五次核酸检测结果为阳性，确诊为境外输入无症状感染者，入住广州第八医院住院治疗；6月14日，解除隔离，从广州南乘坐动车G77（10车08F号）到达深圳北，又从深圳北乘坐动车D2322（05车05A号）到达将乐，由将乐县交通检疫组派出转运车全程闭环接送至将乐县古镛镇上河国际C区单人套房，实行居家医学观察；6月29日，将乐县疾控中心核酸检测为可疑阳性，市疾控中心复核确认为阳性；6月30日，转运至三明市定点医院进行隔离治疗；8月25日至27日连续3次核酸检测结果为阴性；8月28日出院后，由市定点医院派专车闭环转运至将乐集中隔离点进行医学观察，期间6次核酸检测结果为阴性。9月13日，实行居家健康监测。9月20日，将乐县疾控中心采集揭某鼻咽拭子进行核酸检测，送至市疾控中心复核结果为阳性。目前，已闭环转送至三明市定点医院隔离治疗。

二、处置情况

6月14日至6月29日居家医学观察期间，揭某无外出，无密切接触者；将乐县每日安排两名工作人员跟踪落实，按规定测体温，进行健康监测，对其生活垃圾进行规范消毒处置。揭某6月30日转至市定点医院进行隔离治疗后，当地及时对其住所进行终末消毒处置。8月28日集中隔离医学观察和居家健康监测以来，揭某按闭环管理要求，无外出，无密切接触者。

我市始终高度重视新冠肺炎疫情防控工作，将进一步从快从严从实从细落实各项防控措施。当前境外、省内疫情形势严峻复杂，广大市民要深刻认识疫情防控面临的严峻复杂形势，克服松懈思想、侥幸心理；进一步提高防范意识，做好个人防护，科学佩戴口罩，保持安全社交距离，保持良好生活方式，多通风、勤洗手、少聚集、不扎堆，无禁忌症者尽快接种疫苗；一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，应全程佩戴口罩，立即就近前往发热门诊就诊，并主动告知14天活动轨迹及接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具；密切关注官方媒体信息，不信谣、不传谣。

三明市应对新冠肺炎疫情工作指挥部

2021年9月21日