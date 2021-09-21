晋江警方查处3起涉疫情违法行为：编不实信息、发布辱骂文字

央视网消息：据晋江公安微信公众号消息，近期，晋江市公安局先后依法查处了如下3起涉疫情违法行为：

1、9月13日11时许，施某（男，29岁，晋江市龙湖镇人）编造了“深沪信豪海鲜已经被查，接触人员进行隔离”等不实涉疫情信息，发在微信朋友圈上，引发群众恐慌，造成了不良影响；其行为构成了虚构事实扰乱公共秩序，晋江警方依法给予施某行政拘留10天，并处罚款人民币500元。

2、9月15日3时许，居住在晋江的柯某（男，44岁，湖北省阳新县人）为发泄不满情绪，在朋友圈转发了一条医护人员抗疫视频，同时配以“福建人死光都可以”辱骂性文字，影响恶劣，不少网民举报、要求公安机关严惩。柯某的行为构成了寻衅滋事，晋江警方依法对其行政拘留10天。

3、9月17日20时许，居住在晋江的张某（男，24岁，江西省吉安市人）在工作微信群中发布“美团总仓发现新冠患者一名，泉州地区已全面停止配送”等不实信息。对此，晋江警方立即开展调查。鉴于张某主动向公安机关投案，并及时在工作微信群进行道歉澄清，晋江警方依法对其行政拘留3天。

警方提醒：网络不是法外之地，任何人都要对自己的言论负责。对于编造传播谣言、寻衅滋事等违法犯罪行为，公安机关将依法严厉打击。请广大人民群众自觉维护良好的网络秩序，共同做好疫情防控工作。

晋江市公安局

2021年9月20日