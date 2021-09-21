截至9月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例72例。其中境外输入病例30例（云南12例，上海6例，江苏3例，广东3例，黑龙江2例，浙江2例，福建2例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（浙江2例，福建1例，广东1例）；本土病例42例（均在福建，其中厦门市36例、莆田市5例、泉州市1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例34例，解除医学观察的密切接触者241人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例541例（其中重症病例5例），现有疑似病例4例。累计确诊病例8843例，累计治愈出院病例8302例，无死亡病例。

截至9月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例980例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例90194例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95810例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1180972人，尚在医学观察的密切接触者16206人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者349例（境外输入340例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28375例。其中，香港特别行政区12165例（出院11874例，死亡213例），澳门特别行政区63例（出院63例），台湾地区16147例（出院13742例，死亡840例）。