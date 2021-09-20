福建省卫健委：从快从严从实全面防止疫情外溢

新华社福州9月20日电（记者邓倩倩）记者20日从福建省卫健委获悉，本轮疫情发生以来，福建省迅速开展多轮核酸检测，严格落实隔离管控工作，全面加强区域协查，截至9月20日上午8时，全国其他省区市没有出现相关联病例。

福建省卫健委副主任张国安介绍，截至9月19日，莆田市枫亭镇已完成八轮全员核酸检测，仙游县已完成三轮全员核酸检测，莆田全市完成两轮全员核酸检测；厦门市完成两轮全员核酸检测，泉州市泉港区已完成一轮全员核酸检测。截至9月19日24时，莆田、泉州、厦门和漳州市完成核酸采样累计3068.9万余人次，完成检测2783.1万余人次。

为严格落实“应隔尽隔、应转尽转”，福建省加强地区统筹、资源共享，抓紧增加隔离点，预留足够多的隔离房间，强化隔离场所防控措施，及时完成人员转运。目前，全省已设置集中隔离点（隔离酒店）296个，准备隔离房间35691间。截至9月19日24时，莆田、泉州、厦门、漳州四地已追踪并落实集中隔离29355人。

据介绍，福建省各地加强与发生疫情地区信息对接，严防疫情在省内跨区扩散。截至9月19日19时，全省共排查出本省疫情发生地流出人员194628人，均依法落实集中隔离、居家隔离以及健康监测、核酸检测等健康管理措施。

张国安说，下一步将压紧压实“四方责任”，坚持从快从严从实，分区分级精准管控，深入查找短板漏洞，快速有效遏制疫情扩散蔓延，力争早日打赢疫情防控阻击战。