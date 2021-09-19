湖北武汉武昌医院：医患一家亲 共叙中秋情

中秋节快到了，住院患者不能回家过节与家人团聚怎么办？9月18日，在湖北省武汉市武昌医院各个病区，可以看到医护人员和患者们欢聚一堂，举办着各种形式的活动，迎接中秋节的到来，患者们的脸上都洋溢着笑容。

康复医学科的病房里，正在上演激烈地PK赛，比赛的队员都是患有偏瘫和疼痛疾病多年的患者，在套圈、转运乒乓球、唱歌、表演等游戏中，他们你追我赶，一点儿也不显弱。王爹爹今年65岁，偏瘫多年，在比赛中，他的动作虽然慢点，但很协调，他把所有的乒乓球都安全转运到盒子里并赢得了奖品，“我瘫了好多年不能动，还能参加比赛拿到奖品，很开心。”

在老年病房，护士们正在表演汉服舞蹈，爷爷奶奶们一边吃着桌前的水果和月饼，一边欣赏着节目，随后，跟着护士们学做手指操和小灯笼。“我经常住院，这里真值得信赖，说不出一个‘不’字。”吴先生坦言。“听到患者这样评价，再苦再累都值了！”科主任罗波笑着说。

精神疾病患者是最值得关心的弱势群体，在武昌医院南湖院区，考虑到有糖尿病的患者，护士黄之玉早早地为患者们购买了木糖醇月饼。在病房里早已准备好的节目现场，患者小姜和小艾（化名）合唱《大王来巡山》作为开场秀，欢快的节奏，诙谐的歌词，一下就将现场气氛活跃起来。他们多才多艺，表演拉二胡、诗词朗诵等。在猜灯谜的环节中，他们争先恐后，当答对者赢得丰富的奖品时，大家都开心地笑了。

据武昌医院的相关负责人介绍，该医院服务一直以患者为中心，医护人员经常会在不同的节日里，与患者共度佳节，让患者有家的感觉。“只有以心换心医患之间才能相互理解，社会才会更加和谐。”该负责人说。