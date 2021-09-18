游月夜、赏秋色、品民俗 北京市属公园推出35项中秋游园活动

新华社北京9月17日电（杨淑君 魏冠宇）秋意渐浓、丹桂飘香，北京市属公园将进入一年中登高赏景、观秋花彩叶的好时段。记者17日从北京市公园管理中心获悉，中秋佳节即将到来，北京市属11家公园和中国园林博物馆推出35项主题游园活动，游客既可在公园赏秋色、品民俗、学园艺，也可以在线云赏月、话中秋、忆传统。

——游月夜。北海公园围绕阐福寺推出特色赏月活动，以盆景、桂花、宫灯装点布置阐福寺，带来近距离的皇家园林赏月演出，并开启夜景照明，游客在节日期间可泛舟湖面，体验不同的北海美景。

——赏秋色。大型盆栽古桂花装点颐和园主游览区，中山公园花期控制的碧桃、梅花、西府海棠将在唐花坞、蕙芳园悉数亮相，烘托团圆美满的节日氛围。

——品民俗。香山公园开启“汉服古韵迎中秋”游园会和“中秋静宜”传统工艺文创市集，集中展示古风服饰、传统手工艺品、民俗文化衍生品及香山公园文创品；天坛、景山、陶然亭、紫竹院、玉渊潭等公园都将围绕自身特色文化，开展纸艺灯笼、手绘兔爷、手工月饼、诗词赏析等活动。

——学园艺。香山公园结合秋季树叶的特色外形，推出“黄栌团扇摇”传统手编扇体验活动。北京植物园的创意绘画则带领游客在海贝瓷的瓷胚上描摹出最美的秋天。此外，还有压花提灯、草药香囊等手工体验活动。

除了现场活动，天坛公园微博将在中秋节当晚为广大网友开启5G云赏月，由天坛专业讲解员带来中秋和天坛的历史文化，以“中和韶乐”演奏月亮主题的曲目，一同欣赏祈年殿月色。紫竹院公园邀请民俗学、音乐学专家，以雅集的方式与网友交流探讨中秋节衍生出的传说、民俗、音乐、戏曲。

北京市公园管理中心提醒游客，北京市属公园和中国园林博物馆实行75%限流，游园需提前网上预约、实名购票、按预约时段前往公园。出行前提前了解闭园时间及晚间游船延时情况，游园过程中遵守疫情防控管理规定，配合扫码登记、体温检测，科学佩戴口罩，保持1米以上社交距离，配合公园工作人员的疏导管理，文明有序观览。