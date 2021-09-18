中国飞鹤入选2021年大数据产业发展试点示范项目

近日，工信部公布了2021年大数据产业发展试点示范项目名单。其中，中国飞鹤（以下简称飞鹤）凭借“大数据驱动创新应用项目”入选。

飞鹤相关负责人介绍，近年来，飞鹤积极把握数字化、网络化、智能化发展机遇，探索新技术、新业态、新模式。在全业务、全流程、全触点的数字化实践中，公司制定“3+2+2”的战略规划，以数据中台和业务中台为统一支撑，实现企业智能制造、ERP系统建设和智能办公的数字化升级；建立了两地三中心的企业混合云架构，支撑了其生产、供应链、营销、内部管理等业务系统运行；建立了大数据的采集、分析、加工能力，并反哺前端业务系统，最终形成对业务的服务能力，实现了对供应端和消费端的数字化智能管控。

目前，通过数字技术，飞鹤在养殖、运输、生产、流通、消费等各个环节已经构建了全链路数字化闭环，发挥了全渠道势能。