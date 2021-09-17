多地新冠病毒核酸检测再降价 单人单检不超60元 10人混检不超15元

人民网北京9月17日电 （记者杨迪）据国家医保局消息，截至9月16日，已有广东、湖北、上海、天津、河北等共计30个省份下调公立医院新冠病毒核酸检测价格，绝大多数省份将单人单检价格降至每人份60元或更低水平，10人混检价格降至每人份15元或更低水平。

新冠病毒核酸检测是疫情防控的重要手段。今年1月份，各省集中下调公立医院核酸检测的政府指导价，单人单检从每人份120元以上降至80元左右。近期，国家医保局指导各地医疗保障部门降低公立医院核酸检测价格，在上述价格基础上进一步降低了疫情防控和社会运行成本。

国家医保局介绍，例如福建省，单人单检从每人份80元降至53元，降幅33.8%；10人混检从15元降至12元，降幅20%。为配合做好局部疫情防控，便利“中秋节、国庆节”期间人员流动等发挥了积极作用。