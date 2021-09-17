武汉电子健康卡上线“盲盒皮肤”致敬全国

9月15日，武汉市卫生健康委联合腾讯、湖北省楚天云上线电子健康卡“盲盒皮肤”，将全国各省份地标和人文特色融入设计元素，由“热干面”作为“健康大使”，致谢每一个在抗击疫情中给予过武汉帮助、努力坚守、勇敢担当的人，在中秋之际向全国人民寄予健康和团圆的美好祝愿。全国用户均可通过微信搜索“健康武汉官微”或“腾讯健康”小程序参与活动，在集齐34款地标皮肤后，还将收获“致敬医护”大团圆版隐藏皮肤。

电子健康卡是“互联网”新形势下居民健康卡的线上应用延伸与服务形态创新，旨在打通居民就医全流程中的医疗健康信息，为患者实现全周期、跨机构的医疗健康信息管理，解决“一院一卡，互不通用，重复办卡”的就医堵点问题。以“健康武汉”微信小程序为例，基于微信电子健康卡开放平台，武汉实现了线上线下一体化身份认证体系建设，为患者获得便捷、连续的医疗服务提供基础保障，为市民提供预约挂号、在线缴费、在线咨询、报告查询、家庭医生签约、健康档案查阅等看病就医服务。

据武汉市卫生健康委相关负责人介绍，在腾讯提供技术和平台能力、湖北省楚天云充分发挥运营优势后，目前电子健康卡已串联武汉市属、区属48家公立医院、205家社区卫生服务机构和乡镇卫生院以及1943家村卫生室和服务站，实现数据互联互通满足“一码就医”。目前健康武汉官微小程序拥有20余项便民惠民服务的同时还累计超870万名用户，健康武汉将继续通过电子健康卡这一智慧就医“神器“，逐步打造医疗便民服务入口，构建惠民、便民新生态。

该负责人还表示，疫情防控期间，电子健康卡作为健康武汉医疗健康生态体系的身份识别工具，发挥了极其重要的作用，居民在“健康武汉官微”小程序内除可以使用电子健康卡进行核酸检测结果查询和疫苗接种等防疫服务外，针对日常生活中的预约挂号、互联网医院咨询、病案邮寄、健康自测、老年证办理等各项便民服务，均可以通过电子健康卡完成。未来，电子健康卡将作为居民生活中一张具有身份识别功能的“健康身份证”。