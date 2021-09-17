致敬抗疫斗争中的英雄

本报北京电 （记者王美华）为致敬和鼓励在疾控战线奋斗的工作者，2020年度“生命英雄·免疫英雄”推选宣传活动总结暨2021年度启动会近日在京举行。会上揭晓评议结果，96家单位（或个人）获评2020年度“生命英雄·免疫英雄”称号，76家单位（或个人）获评2020年度“生命英雄·免疫英雄”推选宣传活动优秀案例。此外，活动还评出了优秀宣传单位16家，优秀组织单位9家，杰出贡献单位1家。

“目前，全国累计接种新冠病毒疫苗已超过20亿剂次，创造了新冠疫苗5天接种1亿剂次的中国速度。”国家卫健委疾病预防控制局二级巡视员崔钢在会上指出，长期以来，广大预防接种工作人员恪尽职守，爱岗敬业，用实际行动彰显了一切为了人民健康的价值追求，是当之无愧的免疫英雄，这次推选宣传活动是对他们工作的极大肯定和赞誉。

崔钢强调，当前，新冠疫情防控形势依然严峻，希望全体预防接种工作者以“免疫英雄”为榜样，以维护人民健康生命安全为自己的最高使命，为推动卫生健康事业高质量发展不懈努力。

在抗击新冠肺炎疫情的战斗中，疾控工作者和时间赛跑，与病毒抗争。摸排走访、标本采样、病毒检测、流行病学调查、信息报送、疫情研判……

“在新冠肺炎疫情防控常态化的当前，广大疾控工作者冲在疫情防控最前线，担当起疫情研判的献策者、流行病学调查的侦查员、环境消毒杀菌的先锋队，为疫情防控工作做出了重要贡献。”中国疾病预防控制中心党委副书记、纪委书记严俊表示，多年来，无论是突发公共卫生事件的应急处置，还是慢病防控；无论是健康教育提升全民健康素养，还是与人民切身相关的环境与职业健康、营养健康、妇幼健康等工作中，都离不开疾控人的忙碌身影。

本次活动由国家卫健委疾病预防控制局指导、中国疾病预防控制中心技术指导、健康报社主办。会上宣布，2021年度“生命英雄·免疫英雄”推选宣传活动正式启动，从今年10月中旬至2022年2月下旬，主办方将开展有效案例征集并组织进行专业审评，评选结果预计于2022年4月揭晓。