超十亿人完成接种 为控制新冠疫情奠定基础

超10亿人完成新冠疫苗全程接种！

“我国接种的总剂次和覆盖人数在全球居首，人群覆盖率位居全球前列。”在9月16日国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，截至9月15日全国累计报告接种新冠疫苗超过21.6亿剂次，完成全程接种超过10亿人。其中12—17岁人群已经接种超过1.7亿剂次，覆盖9528.7万人。60岁以上人群已接种超过3.9亿剂次，覆盖超过2亿人。

21.6亿剂次新冠疫苗的接种是否已经建立起免疫屏障？中秋国庆双节在即，又出现新一轮疫情，出游如何做好防控？与会专家做出权威回应。

仍要关注两个挑战

“接种的人越多，疫苗起到的保护作用越大。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，超10亿人的全程接种为控制新冠疫情的流行奠定了基础——从个体来说可以防止感染、可以防止发病，可以预防感染后重症和死亡；从群体来说，疫苗接种率高，发挥的作用就更大。

但王华庆同时强调，仍要关注两个挑战。

一是新冠病毒的变异。德尔塔病毒变异株传染性非常强，个别疫苗出现了保护效力削弱的情况，给群体免疫的建立带来挑战。

二是老年人、青少年人群中还有一部分人没有完成接种， 12岁以下的人群还没有接种，应纳入接种考虑范围中。

面对挑战，王华庆表示，相关部门将继续加强病毒监测、加强疾病监测、加强疫苗效果评估，同时不断完善新冠疫苗的免疫策略，进一步研发更好的疫苗来预防相关的疾病。

全国万余家A级旅游景区正常开放

中秋和国庆期间，各地文化和旅游活动丰富，群众出行意愿不断增强。相关部门在坚持把疫情防控作为当前工作的重中之重的同时，也出台举措保障民众的合理安全出行。

文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚介绍，中秋、国庆假日期间，全国将有超过一万家A级旅游景区正常开放，约占A级旅游景区总数的80%。

据介绍，为确保旅游景区安全有序开放，旅游景区实行“限量、预约、错峰”制度，合理控制游客接待上限，严格落实门票预约制度，做到游客信息可查询、可追踪。督促旅游景区严格落实扫码登记、测量体温等要求，引导游客执行好“一米线”，规范佩戴口罩等防控措施。严格落实景区内演艺等重点场所的防控要求，对容易形成游客聚集的项目和场所，强化卫生管理。加强客流引导，防止游客瞬时聚集。

交通运输部应急办副主任卓立介绍，交通运输部门将强化运输组织保障，指导各地加强客流分析研判，优化调配运力，科学安排班次计划，强化客运枢纽、火车站、港口码头、机场和旅游景点景区等重点区域的运力投放和应急调度，强化运输供给、提高疏运能力，减少人员聚集。

双节出游，用好防控“七件套”

“假期期间尽量减少非必要的外出。” 雷正龙提示，如果一定要出行，错峰、戴口罩、手卫生、一米线都应坚持始终。

对于有出行计划的公众，多部门负责人都强调要及时关注最新的疫情信息和防控政策。

据介绍，9月15日，国务院客户端小程序推出了“出行防疫七件套”，通过它可以实时查询跨地区出行防疫政策措施、疫情情况、各地核酸检测机构和检测结果以及全国疫情中高风险等级变更等信息。出行前访问小程序将对出行目的地的情况有较全面的了解。

雷正龙强调，有两种情况应取消出行计划。一是取消前往中高风险地区的出行计划；二是如果出行前发现有发热、干咳等可疑症状时应该取消出行计划并尽快就医。