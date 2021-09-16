国家卫生健康委全力开展四川省泸县6.0级地震卫生应急工作

国家卫健委官网截图

人民网北京9月16日电 （记者张文婷）2021年9月16日4时33分，四川省泸州市泸县发生6.0级地震。国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟高度重视，要求迅速了解灾情和人员伤亡情况，指导地方做好灾后伤员救治、心理救助和卫生防疫工作。

地震发生后，国家卫生健康委立即启动卫生应急响应措施，迅速派出司局级干部带队的卫生应急救援力量。于9月16日早上调派国家紧急医学救援队（四川省人民医院）赶赴地震灾区开展灾后卫生应急工作。从四川大学华西医院调派7名医疗专家（重症医学、神经外科、骨科、普外科、心理科等专业）驰援灾区，指导伤员医疗救治工作。从中国疾病预防控制中心调派4名公共卫生专家（传染病防治、饮用水卫生、病媒生物控制、环境消杀各1名）驰援灾区，指导开展灾后公共卫生风险评估和卫生防疫工作。同时，通知重庆的国家卫生应急队伍做好待命准备，根据需要随时赶赴灾区。

目前，所有地震伤员伤情稳定，正在积极救治中。