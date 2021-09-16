9月22日起北京全面启动流感疫苗接种 这些人群可免费

人民网北京9月16日电 （记者崔元苑）为预防可能出现的秋冬季新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加造成健康危害，北京市疾病预防控制中心今日发布消息称，2021年北京市流感疫苗接种工作将分批实施。9月22日起启动第一批次接种，主要面向60岁及以上京籍老年人和自费接种人群。第二批次将于10月上旬开始，主要面向中小学校、中等专业学校、技工院校学生。第三批次将于10月下旬开始，主要面向重大活动应急保障人员。流感疫苗免费接种工作将持续至12月底，较往年延长一个月。自费流感疫苗接种工作将持续至2022年2月底。市民可根据自身需求和全市统一安排合理选择接种时间。

流行性感冒是由流感病毒引起的一种秋冬季常见呼吸道传染病，接种流感疫苗是预防流感的最有效手段。

哪些人群可免费接种？北京市疾病预防控制中心称，将延续2007年以来的流感疫苗免费接种政策，对本市60岁及以上京籍老人和在校中小学、中等专业学校、技工院校学生和重大活动应急保障人员实施免费接种。

市民如何接种？北京市疾病预防控制中心介绍，为配合做好新冠肺炎疫情防控，今年北京市继续采用统一组织和提前预约两种方式开展流感疫苗接种工作，免费接种的人群，由相关责任单位统一组织，分批、分时段预约接种。中小学生由学校组织，在征得学生家长的同意下统一接种。出生日期在1961年12月31日之前的京籍老年人，可由村/居委会组织，在约定时间段凭本人有效身份证或社保卡去流感疫苗接种门诊接受免费接种。

自费接种流感疫苗的市民，需要提前向接种门诊预约，可以通过首都疫苗APP、电话、现场登记、微信公众号及其他网络预约方式完成预约。

为方便广大市民接种，各区将统筹辖区医疗卫生资源合理设立免费和自费流感疫苗接种点，市民可就近选择预约接种。

如何查询接种点？北京市疾病预防控制中心称，9月22日以后，如需查询预防接种门诊地址，可拨打北京市卫生计生热线电话12320进行咨询，也可在北京市卫生健康委或北京市疾病预防控制中心网站查询。

接种新冠疫苗后如何接种流感疫苗？为防控新冠肺炎疫情，多数市民今年已接种新冠疫苗，北京市疾病预防控制中心提醒市民，完成新冠疫苗全程接种需满14天，方能接种流感疫苗。同时，要严格遵循疫情防控的各项措施，按照接种门诊安排的时间段前往接种，减少陪同人员数量，避免在人员聚集的场所停留，配合遵守“预约制、戴口罩、一米线、勤洗手”的防疫措施，共同维护流感疫苗接种的安全环境。

5年内未接种过23价肺炎球菌疫苗的北京市户籍老年人，只要年满65周岁还可以免费接种1剂肺炎球菌疫苗，既预防流感又预防肺炎球菌性疾病。