绿地旗下医疗健康品牌亮相 大健康产业核心项目落地

9月15日，绿地集团旗下医疗健康品牌“绿地优康”正式启动亮相，位于上海市中心区域的项目“静安区柒彩里绿地优康医疗健康综合体”正式开业。

绿地集团董事长、总裁张玉良表示，通过发展大健康产业，绿地努力为建设更高水平健康城市、实现更高水平全民健康做出贡献；打造优质医疗健康品牌，与上海的城市发展定位相匹配，与人民群众对美好生活向往相契合，不断满足人们对高品质医疗健康服务日益增长的需求。集团将发挥综合优势，大力发展大健康产业，做大做强、做深做透，“绿地优康”将加速在全国重要战略区域推动连锁布局。

启动仪式现场，绿地优康医疗健康品牌正式揭幕，并与行业协会、合作机构、医生集团等签约全面合作，与国内顶尖专业医疗机构合作，汇聚一流的高端专业医疗资源。绿地优康医疗健康品牌创立于2020年，以创新制度优化诊疗服务的理念，专注于医疗诊断及大健康服务领域。通过绿地优康平台，绿地将深度参与医疗健康领域，深耕“防——治——养”一体化健康服务模式，创新推动优质医疗资源整合。

据悉，绿地静安区柒彩里绿地优康医疗健康综合体项目建筑面积约4000平方米，将打造成为上海具有影响力的医疗健康服务项目之一。该项目引入先进医疗设备、诊疗技术和管理理念，开展中医调理、慢病管理、健康管理等特色项目，着力向市民群众提供全方位全周期高品质多样化的健康医疗服务。绿地优康将持续推动与行业顶级医疗资源强强联合，依托各自优势展开双向赋能、集智聚力、各展所长，提供专业的医疗服务。

对外充分整合国内外顶级资源的同时，绿地对内将深度挖掘集团整体综合优势，推动大健康产业发展。绿地已形成了在巩固原有优势产业的基础上，积极向产业链上下游及关联产业、协同产业延伸，开展“有限多元”经营，打造“生态圈”协同发展的商业模式。大健康产业将全面融入绿地产业“生态圈”，依托集团全球资源配置能力，发挥多元产业协同优势、资本优势等综合优势，加速产业发展。目前，绿地已在韩国等海外重点地区布局多家医疗机构，在全国重点区域布局多个大健康产业项目，覆盖医疗、养生、养老等服务的大健康产业链生态日趋完善。

张玉良表示，此次倾力打造的绿地优康品牌是绿地深度参与医疗健康领域，多层次、多产业全面布局国家重要战略区域，推进产业转型升级的又一创新举措。未来绿地还将借鉴市场化、国际化的运营模式，构筑一流的医疗健康服务体系，打造绿地大健康产业新IP，向长三角乃至全国复制推广，提升上海医疗的国际影响力，满足人民群众多样化健康需求。目前，“绿地优康”医疗健康品牌正在加速全国落子、连锁布局，在上海浦东新区、董家渡等核心区域的连锁运营点已在筹建之中，力争三年内完成全国重点城市布局。