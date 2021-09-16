中国脑健康日 关注健康从“头”开始

9月16日是中国脑健康日。人脑是人体内最复杂的器官，也是人体的最高级指挥中心，它24小时不停工作，保证身体各项机能正常运行。对脑健康您了解多少？我们来听听天津市第一中心医院神经内科主任医师马春潮聊聊脑健康的事。

“脑健康是一个动态平衡过程，是一个相对稳定状态。”马春潮医生介绍，一般认为脑健康就是脑组织完整无损，生理、生化、代谢处于相对平衡状态。从功能、心理学意义上看，脑健康就是外部刺激与脑的反应过程、结果之间相对的一致性和动态平衡。

马春潮医生表示，所有的脑病以及神经系统引起的一些“亚健康”状态都属于脑健康的范畴。尤其是目前我们熟知的脑梗死、脑出血、阿尔茨海默病（俗称老年痴呆症）、帕金森病、癫痫、精神发育迟滞等病症。

脑健康是身体健康及精神心理健康的关键一环，一旦出现问题，人的正常生理机能就会失控，甚至危及生命。那么，影响脑健康的因素有哪些呢？

马春潮医生表示，一般来说影响脑健康的因素众多，大致可分为不可改变的因素和可以改变的因素两类。不可改变的因素，比如遗传、年龄、性别等，这些与脑血管病、变性病、癫痫、精神发育迟滞等疾病密切相关。另外是可以改变的因素，生活习惯、睡眠、营养、锻炼、教育、其他器官功能等，这些因素不仅与上述疾病有关，也和脑的“亚健康”状态相关。

古人云：“上医治未病”，意思说的是重视疾病的预防。我们应该采取什么样的措施维护脑健康呢？马春潮医生建议：

1.提高社会对脑健康的认识，加强遗传疾病的产前诊断、筛查，以及孕产期的营养、保护等。

2.保持健康的生活方式，适当运动、健康饮食、充足睡眠。运动能够帮助血液循环加快和正常化，促进大脑的供血和供氧；良好充足的睡眠可以使大脑更好地休息，清除有害的代谢产物；保证大脑的营养，补充优质蛋白质和维生素等有助于脑健康。

3.保持心理健康，研究发现人的情绪心态和脑功能甚至全身健康有着千丝万缕的联系，心理健康对脑功能非常重要。

4.戒除吸烟、饮酒等不良嗜好；减少或避免久坐，远离高盐、高脂、高糖饮食。

5.良好的教育可以提高认知储备，经常参与休闲智力活动，如读书看报、益智类游戏等，有助于维持脑功能。

6.保持健康的社交活动，与人沟通交流、唱歌、舞蹈等社交活动都有助于保持脑健康。

7. 进行慢病管理，积极防治高血压、糖尿病、心脏病等慢性疾病。同时，尽量避免头部创伤。

（视频制作：实习生宋怡静）