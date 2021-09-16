王大刚：医联体建设应注重政府参与 成员单位要自愿合作

近日，重庆医科大学附属第二医院党委书记王大刚做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目。王大刚在介绍该院参与医联体建设的经验时表示，医联体建设应注重政府参与，同时需要成员单位自愿合作。

王大刚介绍，除了承担教学任务外，推动医联体建设是重庆医科大学附属第二医院的重点工作内容。“我们医院从2013年开始就抓医联体工作。”王大刚从顶层设计角度分享了五点医联体建设经验：一是定位方面，帮助成员单位创建三甲为切入点，开展分级诊疗，全面提升成员单位医疗综合能力；二是发展机制方面，形成了以政府主导、管理为主，结合市场需求的长效发展机制；三是成员选择方面，按政府指令确定对口帮扶对象，并在互相自愿的契约下开展合作帮扶内容；四是成员合作内容方面，根据不同医院定位，不同发展时段，开展差异化、精准化合作和帮扶；五是合作模式方面，开展非资本融合的紧密型合作。

王大刚强调，医联体建设要注重政府第三方参与，实现高位推动。牵头的三级医院要向成员单位加强人才输出，强化医联体成员单位的管理、技术、理念提升，最终实现双赢。

王大刚表示，重庆医科大学附属第二医院通过“1+2+N”模式输出人才。“1”是指派副高以上职称的人去担任任期一到两年的副院长；“2”指派两个以上骨干或专家在成员单位工作半年左右；“N”代表根据不同情况，定期或不定期派遣专家，通过巡回医院形式不定期进行指导，进行病例讨论、查访、学术讲座。上述措施既促进了医联体的管理和发展，增强了牵头医院影响力，还使医联体成员单位获得全方位提升，群众满意度进一步升高。

王大刚希望，在医联体的下一步发展中，能切实解决目前存在的行政壁垒和技术壁垒，进一步提高医联体运转效率，更好地服务广大群众。