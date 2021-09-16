人工关节 为何降价超八成

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14日，国家医保局组织开展人工关节集中带量采购产生拟中选结果。本次集采拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，平均降价82%。人工关节集采降价，将大幅度减轻患者负担，提高其生活质量。

9月14日，国家医保局组织开展人工关节集中带量采购，产生拟中选结果，平均降价82%。

人工关节置换数量年均增加20%

本次采购产品范围为初次置换人工髋关节、初次置换人工膝关节，首年意向采购量共54万套，占全国医疗机构总需求量的90%。按2020年采购价计算，公立医疗机构人工髋、膝关节采购金额约200亿元，占高值医用耗材市场的10%以上。

共有48家企业参与本次集采，44家中选，中选率92%。拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，平均降价82%。内外资企业均有产品拟中选，既包括知名企业，也包括新兴企业。

人工关节是国家组织开展的第二个集中带量采购高值医用耗材。随着人口老龄化社会的到来，大量股骨头坏死、骨性关节炎、类风湿性关节炎患者需要置换人工关节。人工关节置换是治疗因外伤、运动损伤、退变老化等原因导致的股骨头坏死、关节损伤、骨性关节炎等疾病的有效手段之一，能够极大恢复患者关节活动机能，明显提高生活质量。

目前，人工关节置换数量按照年均20%的速度增加。但由于骨科耗材技术分类和组合复杂，难以直接竞争，长期以来是集中采购的难点，价格虚高明显，患者负担较重。

“人工关节价格高昂，老百姓负担重，临床使用成熟，企业竞争充分，国家组织人工关节集中带量采购正逢其时。”首都医科大学国家医疗保障研究院副院长应亚珍说。

中日友好医院骨关节科主任王卫国说，本次集采拟中选产品均是临床常用的产品，其中有很多是厂家的拳头产品。我国人工关节置换手术已经比较成熟，人工关节集采之后，将大大降低患者费用，让大量有需求的患者用上人工关节，提高生活质量。

竞价采购公平公开，挤出中间环节水分

按照“一品一策”的原则，此次招采规则与去年心脏支架集采相比，有所不同。

一方面，区分了A、B两组，A组是历史采购量较大的产品，以更好地适应临床需求，中选率也更高。另一方面，按系统竞价，如人工髋关节由股骨柄、股骨头、内衬、臼杯、螺钉组成，人工膝关节由股骨髁、胫骨垫片、胫骨平台、髌骨假体组成，不像支架是按单件产品报价。

同时，按照骨科产品特点区分材质以及是否含伴随服务，约定用量之外的剩余用量更尊重医疗机构自主权。医疗机构可以从中选产品系统中自主选择价格适宜的产品（竞价比价价格最高的除外）。

伴随服务就是“跟台服务”。采购文件明确，伴随服务包括协助组装工具、进行必要的工具使用指导、对医疗机构进行工具操作培训等。此前往往由厂家提供。

医疗机构可选择是否需要企业提供伴随服务，并按相应的价格支付。医疗机构选择“不含伴随服务”的，按照“不含伴随服务”的中选价格与企业结算，医疗机构可获得节约下来的“伴随服务费”收益。

人们很关心集采的人工关节质量，包括使用时长、是否要翻修等。事实上，拟中选的产品均是临床常用的产品，采购用量事先由医疗机构根据临床需求进行报量。

降价幅度之所以能超过80%，北大医学部主任助理吴明分析，国家组织集中带量采购明确了巨大的全国用量，以公平公开的市场规则开展竞价采购，降下的价格空间都是中间环节的水分，有利于倒逼行业规范发展。

“以前采购没有带量，虽然中标，但进入医院还有门槛，导致采购、服务行为发生异化。集中带量采购约定了用量，企业有了预期。中标就能销售出去，企业会考虑到成本，主动把中间环节的成本砍下来。这实际上是实现了充分的市场竞争，有助于改善行业生态。”吴明说。

国家组织人工关节带量采购之前，安徽、江苏、浙江、福建、山东等省份已经率先探索人工关节带量采购工作，平均降幅在47%—86%不等。

首都医科大学国家医疗保障研究院副研究员蒋昌松认为，降下来的是流通环节、层层代理的虚高空间。“在集采中，生产企业通过以价换量，获得更大的市场份额和销售量，引导企业走规模化、集约化、国际化发展道路，踏踏实实做创新，提高产品质量，适应百姓需求，实现可持续发展。”

启用信息系统，监测产品供应

对于人工关节集采产品的供应保障，本次集采采购文件明确，保证供应配送，并按照医疗机构需要提供伴随服务。

同时，各中选企业将按照联合采购办公室工作要求，借助信息化对接等技术手段，通过“中国医保医用耗材登记系统（人工关节类）”实时向联合采购办公室报送中选人工关节的库存数量、供应链流向、医疗机构入库数量等信息，确保数据准确。

蒋昌松认为，多方面措施在确保人工关节集采后的供应。一方面多家中选，中选率达到92%，完全能满足临床需求。另一方面，集采明确，只有承诺能够供应全国所有地市的企业才有资格进入中选率更高的A组，“这是在挑选供应能力强的厂家”。在落地执行阶段，还有信息化手段实时监测产品库存、流向等信息。

而对于供应不及时的企业，各地集采平台将加强信用评价。如中选企业被某一省份依据医药价格和招采信用评价制度评定为“严重”或“特别严重”失信等级的，该省份有权拒绝该中选企业。

一家拟中选国内企业表示，参与集采是顺势而为，既为企业赢来更广阔的市场，也为百姓提供优质优价的产品，降低看病费用。集采的规则比较完善，尤其是让医疗机构在余量上有自主选择权，给了市场更大的信心。

吴明认为，人工关节类骨科耗材集采的成功开标，体现出深化高值医用耗材治理的决心，为推动集采制度框架更完善、规则更成熟做了有益探索，对深入推进集中带量采购改革具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 12 版）