平安人寿：“省心、省时又省钱” 平安臻享RUN健康服务计划再迎升级

为充分发挥保险保障作用，满足客户健康管理需求，打造有温度的保险，助力“健康中国”建设，2021年9月15日，伴随平安人寿多款新重疾产品上市，平安臻享run健康服务计划（以下简称“平安臻享run”）迎来升级。升级后的“平安臻享run”以专业家庭医生和专业健康档案为基础，提供覆盖健康、亚健康、慢病和疾病四大健康服务场景的管理方案，为客户打造省心、省时又省钱的健康服务体验，帮助客户拥有更精彩的生活。

针对就医难、健康隐患重、慢病危害大等痛点问题，此次升级，“平安臻享run”为每位客户配备一名专业家庭医生，并在此基础上提供健康、亚健康、疾病、慢病四大健康场景服务，让客户省心、省时又省钱。

升级后的“平安臻享run”建立专业测评、健康管理激励计划、线下导医和健康管理为核心特色的四大专业服务。其中，专业测评在六维健康测评体系基础上，为客户定制专属健康管理方案，协助客户持续健康改善。健康管理激励计划启用分层积分体系，客户可通过每日打卡、完成健康计划等方式获取奖励，从而激励其养成健康习惯。

针对客户关心的问诊、就医、挂号等问题，“平安臻享run”推出线下导医服务，打通线上预约挂号协助到线下就诊住院、康复护理的就医服务全流程。依托平安3000人专业陪诊队伍和丰富医生资源，客户可在专业服务人员的陪同下，高效办理就医服务与住院安排，让就医更舒适、更高效，极大提升客户体验。

此外，利用领先的健康管理工具，“平安臻享run”的健康管理服务为客户提供科学防治。以慢病管理为例，“平安臻享run”可对20种慢性病及其并发症进行筛查及预防，制定专业慢病方案并跟进治疗，提早知晓风险，让客户少生病、少花钱。

平安人寿相关负责人表示， 本次“平安臻享run”升级，得益于平安集团医疗生态圈核心优势，以及在经验、科技和医疗三方面的长时间积累和实践。依托平安30年深厚的管理经验、丰富的医生资源和顶尖医疗科技加持的健康管理工具，“平安臻享run”为客户搭建全生命周期健康管理和风险保障的一站式解决方案，让客户享受省心、省时又省钱的健康管理服务。

健康是幸福生活的基础，医疗是幸福生活的保障。平安人寿表示，本次“平安臻享run”的焕新升级正是平安人寿聚焦客户健康需求，让专业、优质的医疗健康资源得到有效配置的重要体现。未来，公司将持续立足客户需求，不断丰富“保险+健康管理”的内涵与外延，提供更有温度的保险保障和健康服务，为客户健康幸福生活保驾护航。