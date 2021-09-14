人民网北京9月14日电 （记者乔业琼）日前，第七届中国女医师大会暨中国女医师协会五洲女子科技奖表彰活动在京召开，并启动女医务工作者科技创新行动计划，向广大女医务工作者发出勇做医药卫生领域的先觉者、先行者、先倡者的倡议。全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃出席会议。

启动女医务工作者科技创新行动计划。图片由主办方提供

大会为第七届中国女医师协会五洲女子科技奖获奖者代表颁发奖杯和证书，共计25名女医师获奖。据悉，自2008年设立中国女医师协会五洲女子科技奖以来，已有199名女医师获此殊荣。

会上，中国女医师协会会长、北京大学常务副校长乔杰在致辞中肯定了女医师在参与一线抗疫、投身抗洪救灾，为复工、复产和复学贡献巾帼力量中展现出的向上精神，并希望更多女医师着力攻关生命健康领域关键核心技术，在临床技术应用、医药人才培养和医学科学研究等方面突显巾帼本色。

中国女医师协会监事长、本届五洲女子科技奖专家委员会组长陈赛娟在线上发表致辞，呼吁广大女医务工作者要有责任担当，勇于创新。

中国女医师协会终身荣誉会长何界生分享了协会成立以来所取得的成绩，勉励大家守正创新，把中国女医师协会发展成为开放、健康、向上、和谐的医学共同体，为实现健康中国战略继续奋斗。

在随后召开的女医务工作者医学创新发展学术论坛上，中国女医师协会副会长、北京大学原常务副校长柯杨做了主旨演讲，天津市肿瘤医院付丽、北京大学深圳医院陈芸及成都中医药大学附属医院陆华，分别以乳腺癌影像诊断、智慧医疗、中医与女性健康为主题做了报告。同期，大会设14个分论坛进行学科探讨，从不同专业、不同角度深入探讨了临床研究及应用前沿科技，分析临床经验和工作心得，让女医务工作者在交流中精进知识、融合智慧，共促发展。