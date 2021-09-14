福建省调集各方力量 多措并举全力阻击疫情

央视网消息：国家卫生健康委9月13日通报，12日各地报告新增本土确诊病例22例，均在福建，涉及莆田、泉州、厦门三地。截至13日16时，莆田市累计报告新冠病毒核酸阳性76例，其中确诊病例48例，无症状感染者28例。国家卫生健康委赴福建工作组专家研判，目前疫情形势严峻复杂，后续在社区、学校、工厂等人群中继续发现病例的可能性高，疫情存在外溢的风险，这次疫情体现出以下几个特点：

第一个特点是莆田此次疫情发现较晚。疑似源头感染者林某某为入境人员，在完成总计21天的集中隔离之后，8月26日转入7天居家健康监测。而发现首个病例则已经是9月10日。

第二个特点则是学校成为此次疫情一个重要传播点，低龄患者较多。在已经通报的64例感染者中有19名3岁到12岁的儿童，而这部分人群尚未开展新冠疫苗注射。

根据官方信息推断，本轮新冠疫情或已在莆田市仙游县枫亭镇铺头小学隐匿传播了10天。林某某解除隔离回家6天后，从9月1日开学到9月10日报告首例新冠阳性时，林某某的孩子已经开学上课10天。12日莆田卫生健康委公布，铺头小学有5名学生为确诊患者，10名学生为无症状感染者，15名学生年龄从9岁到12岁都有，涉及多个年级。

某鞋厂成另一集中传播点 至少有12人感染

截至目前，莆田市仙游县枫亭镇已经形成铺头小学和某鞋厂两个集中传播点，都是人员密集场所。该鞋厂目前已至少有12人感染。除了莆田报告的8人外，还有4人来自莆田周边的泉州市。泉州市已经报告的7例确诊病例，全部来自与枫亭镇相邻的泉州市泉港区界山镇。其中一人是一名10岁男孩，界山小学学生，系莆田市报告确诊病例的儿子。

福建厦门：一名医院后勤服务人员核酸检测结果阳性

此外，疫情已经外溢到了厦门。昨天（12日），厦门大学附属第一医院在例行开展的主动筛查中发现，第三方公司后勤服务一人员核酸检测结果阳性。13日，厦大附属第一医院发布通知，医院实行封闭管理，暂停门急诊医疗服务，复诊患者可以通过互联网医院看诊。

目前，福建省已紧急调集各方力量，做好核酸检测、流调溯源、隔离管控等工作，积极应对疫情。

加紧核酸检测 枫亭镇升为高风险区域

在疫情最为严重的莆田市，当地公安、交通、卫健等部门对全市20个高速出入口，9个国省、县乡道市际出入口实行24小时管控。

仙游县枫亭镇已提升为高风险区域。镇上十万居民，其中一万多名外来务工人员在工厂内就地隔离，其他居民居家隔离。当地组织了24个应急保障小组，保障群众物资供应。

福建省已抽调各类专家122人，医务人员2000多人，以及4辆核酸检测移动车赶赴莆田开展病患救治、核酸检测和流行病学调查。截至13日上午11时，莆田全市324个核酸采样点共采集样本72万份。

作为收治新冠肺炎疑似和确诊病例的定点医院，莆田学院附属医院在疫情发生后5个小时之内腾出396张应急床位备用，还为儿童患者准备了卡通图书和读书角。

国家卫生健康委工作组：近期三万人从莆田出省 各地开展排查

国家卫生健康委赴福建工作组专家表示，从8月26日到9月10日，从莆田出省的人数初步计算在三万左右，疫情发生后已经第一时间向各个省份发出了协查函，全国各地立即开展排查工作。近期来自莆田市仙游县的人员应主动报备，服从辖区的疫情防控措施安排。

不折不扣落实“四早”要求

对确诊病例发现较晚，这是莆田疫情的一大特点。它提醒我们，防控疫情要不折不扣地落实中央提出的“四早”要求，也就是早发现、早报告、早隔离、早治疗。动作越及时，就越能争取宝贵时间；应对越精准，也就越有成效。俗话说“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”，补短板、堵漏洞、强弱项一个都不能少。慎终如始、再接再厉，时刻绷紧疫情防控这根弦，才能不断巩固抗疫成果。