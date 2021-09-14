疫情常态化防控须臾不可疏忽

近日，福建莆田疫情防控形势牵动人心。据悉，截至9月12日16时，莆田累计报告新冠病毒核酸检测阳性64例，其中确诊病例32例、无症状感染者32例。此外，泉州市泉港区发现2例感染者，厦门大学附属第一医院一位后勤人员核酸检测呈阳性。疫情出现多点散发态势，再一次敲响了疫情常态化防控须臾不可疏忽的警钟。

回溯本轮疫情的传播链条，经专家研判，疫情源头疑似为一新加坡入境人员。该人员8月4日自新加坡从厦门机场入境，在厦门定点酒店集中隔离14天后，于8月19日被转运至仙游县集中隔离点继续集中隔离，后于8月26日起实行居家健康监测。直到9月10日，仙游县通报发现6例核酸检测阳性，此后3天疫情已波及66人，还有多少处于潜伏期的感染者虽不明确，但已有专家根据模型作出“本轮疫情传染规模不会小”的判断。

从大数据流调分析等情况看，疫情防控形势的确不容乐观。据国家卫健委派赴福建的工作组专家判断，目前莆田疫情形势严峻复杂，后续在社区、学校、工厂等人群中继续发现病例的可能性高，疫情存在外溢风险；并且，此次疫情首先在学校发现，低年龄儿童感染较多，这个群体尚未接种新冠病毒疫苗，是免疫空白人群，这给后续疫情防控及治疗康复增添了诸多不确定性。

疫情常态化防控可谓“逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻”。自去年武汉“解封”后，疫情又在石家庄、沈阳、南京等多地卷土重来，且随着“德尔塔”病毒等海外新变种的出现，病毒的传染性在不断加强，疫情防控的压力始终不容小觑。本轮疫情短短十余日，病毒就形成了4代传播。从百度迁徙地图的人员流动数据看，福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、宁德，以及临近省份的广州、深圳、南昌等多座城市，都在本轮病毒传播期间有大规模莆田人口流入，这都值得相关部门高度警惕，尽快制定有针对性的关联病例应急处置预案。

病毒在不断“进化升级”，防控举措也应相应进阶完善。在前不久举办的2021年中国国际服务贸易交易会上，人工智能辅助新冠肺炎病例诊断系统、语音操控隔空“按钮”的电梯、智能防疫消毒机器人等“黑科技”悉数亮相，新科技大大提高了疫情防控能力，为公共场所的疫情防控筑起重要防线。

无论是大数据流调分析、健康宝扫码登记、大规模对符合接种条件的人群免费接种疫苗，还是日常生活中的戴口罩、保持社交距离、减少聚集性活动，都应当成为疫情常态化防控下的常态化举措，不能有丝毫疏忽和麻痹大意。做好疫情常态化防控，既要在防控的手段和方法上与时俱进、运筹帷幄，也要在防控的态度和落实上慎终如始、狠抓落实，特别是针对学生等重点群体的疫情防控，要有更管用的办法、更托底的预案。

眼下，中秋、国庆假期临近，正是许多人计划假期出游的时候，本轮疫情增加了“双节”假期行程的不确定性。做好疫情常态化防控要引导公众调整预期，根据疫情防控形势变化和对病毒传播的规律认识，及时调整防控举措，继续严格落实“外防输入、内防反弹”，坚持“及时发现、快速处置、精准调控、有效救治”等防控经验，尽快阻断疫情传播渠道，坚决遏制疫情扩散势头。(钟超)