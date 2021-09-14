单保恩：将党的领导融入医院发展各个环节

“公立医院是党联系人民、服务群众的重要窗口。公立医院只有加强党的领导，才能保障党的卫生健康工作方针落到实处，满足群众日益增长的健康需求。”近日，河北医科大学党委常委副校长、河北医科大学第四医院党委书记单保恩做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目时说。

单保恩表示，公立医院的管理者要不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。河北医科大学第四医院在加强党建及推动党建与业务工作深度融合方面有以下举措：

一是将党的领导融入医院发展各个环节。医院党委成立党建工作领导小组，制定相关章程，明确党组织设置形式、地位作用、职责权限、党务工作机构、党建经费保障等重要内容。强调党委研究决定医院重大问题机制，保证贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和上级各级党组织的决策部署。坚持公益性，确保医院改革发展的正确方向。医院党委和党员干部把党的政治建设摆在首位，并融入医院重大决策部署制定和落实的全部过程，做到政治建设与医院各项业务工作紧密结合，相互促进。

二是明确党建与业务工作关系。党务工作者既要成为党建专家，又是业务专家。党务工作者要从思想上抓好党建，在推进业务工作中提质增效，彰显党组织凝聚力、向心力，实现党建与业务高度融合和合理赋权的有效制衡、有机统一。

三是健全基层党组织建设。医院党委制定了关于加强党支部建设的实施意见，加强党支部规范化、标准化建设，使党支部更有活力，战斗力进一步增强。

四是党管干部、党管人才落实到位。党委严格审核医院人才引进，把好政治关，不断完善以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系，充分发挥党的政治优势，健全干部培养教育体制，采取认知培训、岗位培训、专题培训等方式，着力提高干部政治素质、管理能力和专业水平。完善干部监督约束制度，激励鼓励、容错纠错制度，激发干部工作热情，促进干部队伍健康成长。

五是开展全面从严治党工作。通过每年召开全面从严治党工作会议，认真履行党委主体责任和监督责任，以党建目标责任制和党建工作质量评价体系为重点，严肃净化医院政治生态，使党员干部的理想信念更加坚定，工作能力明显进步。医院党委认真贯彻落实中央八项规定精神，持续正风肃纪，改善医疗服务，坚决纠正行业不正之风，把人、财、物、项目等关键岗位的人员作为重点及时进行警示教育，提高作风防范水平。

六是政治思想、医德医风、医院文化和精神文明建设成效明显，意识形态责任制落实到位。医院党委把党建融入医院的文化、医德医风、精神文明建设中，医院党委成立医德医风领导小组，使医德医风教育常态化，考评制度动态化，强化行业自律，持续改善医疗服务。

单保恩指出，通过加强党建，实现合理赋权与有效制衡有机统一，形成权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的制度体现。党组织吸引力、感召力和基层党组织的战斗力、凝聚力进一步增强，党员的党性修养进一步提升，理想信念更加坚定，工作热情积极高涨。医院因此也获得全国优秀医院基层党组织等多项荣誉称号。党建工作促进医院各项工作的发展，医疗、教学、科研、服务水平得到社会高度认可，员工素养提升，全国第三方患者满意度调查达96%，2018、2019年度全国公立医院绩效考核均为A+。