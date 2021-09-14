浙江大学医学院附属儿童医院：提升检验准确性 探索儿童检验新模式

儿童群体具有特殊性。医院如何从技术创新、临床实际出发，提升检验准确性，探索儿童检验模式？近日，浙江大学医学院附属儿童医院党委书记舒强表示，检验科在儿童医院有着非常重要的作用，需从临床、技术、创新等多方着手，提升检验准确性，推进儿童检验标准化。

“感染类疾病是儿科最常见的疾病，对于儿童医院来讲，能够快速、自动化地检验，进一步提升检验质量，是检验科临床实际中最迫在眉睫的问题。” 浙江大学医学院附属儿童医院实验检验中心主任尚世强介绍，由于儿童群体的特殊性，末梢血是最经常采用的检查方式，对儿科快速诊断具有非常重要的作用。此外，儿童实验室的自动化程度与成人不同，除了大量的末梢血样本外，生化检验、免疫检验以及病源微生物的抗体检验需要以静脉血作为样本，因此儿童医院实验室就需要将静脉血、末梢血的检验合并到同一仪器上。

尚世强表示，实验室自动化水平的提高，不仅能够缩短报告时间，减少生物安全带来的危害，也有助于操作过程中的规范化、标准化。由仪器替代人工进行标本前处理工作，能够减少操作人员的工作时间和工作量，减少人工操作可能会存在的误区和错误，有助于检验质量的提升和流程优化。“除了自动化水平外，准确性、敏感性、特异性等都是在选择仪器和设备时需要关注的方面。”尚世强介绍，在质量保证的前提下，选择设备时还需要关注通量，每个时间节点所产生的样本量越多，操作时间越短，所能够出具的报告就越多。

舒强表示，以往检验科更多依赖国外设备，近年来，国产检验设备、仪器和试剂都取得了突破。希望未来能够进一步深化产学研合作，研发出更适用于儿童重症感染的诊断试剂和仪器设备。

“近几年国产设备在很多方面已经完全替代了进口产品，不仅仅是与国际接轨，甚至是已经超越了国际上一些品牌，国产医疗行业大有可为。”尚世强表示。

尚世强表示，血常规项目是儿童疾病诊断时常见的基本项目，随着医学的发展，对检验诊断也提出了更多的新要求，开拓新的血常规检验项目是未来发展的必然要求。除了进一步提高血细胞的检验技术外，可以通过关注血片、骨髓片的形态变化，找到异常细胞，新增感染标志物和感染指标，为患儿提供更加及时、准确的诊断。

“儿科非常特殊，病种、发病原因都和成人有很大区别。”舒强表示，检验科在儿童医院有着非常重要的作用，对于儿童急性腹泻、发烧等症状都需要检验科来辅助诊断。由于临床治疗过程中存在一些不确定因素，通过产学研合作进一步提升儿童常见病、多发病诊断的精确性尤为重要。

舒强介绍，浙江大学医学院附属儿童医院一直以来在积极开展产学研合作，推进儿科检验标准化，联合协会、企业等多方力量举办儿童检验标准相关会议和项目。“儿童检验标准离不开全国的多中心临床研究，在全国范围内取得的比较规范的检验数据，对建立全国儿科检验标准有重要推动作用。”