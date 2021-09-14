新法能检测水果中微量有毒物

俄罗斯国家核研究大学的科研人员与来自土耳其、沙特阿拉伯和伊朗的国际团队合作，开发了一种检测水果中有毒物质噻苯咪唑的方法。这项新技术的优点是简单、经济，并且能够发现低浓度的有害颗粒。相关研究结果发表在《微化学》杂志上。

在俄罗斯和欧盟，食品加工业禁止使用噻苯咪唑。科学家解释说，农业中使用噻苯咪唑处理植物以防止腐烂、霉变以及病虫害，但其残留物很容易进入环境，然后进入蔬菜和水果。

国际团队合作开发出一种新的方法，可发现水果中的低浓度噻苯咪唑。研究人员配置了一种特殊的溶液，其组成通过DFT计算（密度泛函理论）选择：比较噻苯咪唑分子和其他物质的电子结构。

DFT计算的任务是选择溶液成分，该溶液将“作为开锁钥匙”接近噻苯咪唑。重要的是，得到的溶液必须有效地与有毒物质相互作用，即使在噻苯咪唑很少，食品中还有其他污染物的情况下。

在测试了多种方案后，研究人员发现了一种基于甜菜碱和糠酸的适当分子组合物，它在水果中发现了噻苯咪唑，与之结合并“突出”了它的存在。这使得在几乎所有类型的出口水果中都能发现最小剂量的有毒物质（0.1毫克/升）。

研究人员说，水果和蔬菜中噻苯咪唑的最大允许量是由国家的相关部门制定的。不同国家和不同水果的标准略有不同，约为5毫克/升。新技术能够测出的噻苯咪唑浓度是最大允许标准的五十分之一。而以前使用的毛细管电泳或荧光光谱法都是昂贵的方法，需要特殊设备，并非所有实验室都具备，而甜菜碱和焦甲酸经济易得。

（本栏目稿件来源：俄罗斯卫星通讯社 整编：本报驻俄罗斯记者董映璧）