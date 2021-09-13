非洲第三波疫情正在减弱 但仍面临挑战

非洲疾病预防控制中心11日说，非洲累计新冠确诊病例突破800万例。当前非洲疫情整体呈好转趋势，疫苗分配和接种工作也在不断推进。与此同时，非洲仍面临变异毒株影响和疫苗接种比例低等挑战。

世界卫生组织非洲区域办事处9日说，目前非洲第三波疫情“正在减弱”。截至5日的一周内，非洲新增确诊病例约16.5万例，较此前一周下降了23%，下降幅度为两个月来最大。非洲累计确诊病例数最多的南非7月宣布第三波疫情高峰已过。

目前，非洲收到的新冠疫苗数持续增加，疫苗接种工作不断推进。世卫组织非洲区域办事处数据显示，非洲9月第一周通过“新冠疫苗实施计划”收到约550万剂疫苗。中国疫苗为津巴布韦等国实现疫苗接种目标提供了支持。津巴布韦目前约有183万人已完成疫苗接种，约占总人口的12.5%。南非南非10日公布的官方数据显示，全国超过715万人完成疫苗接种，约占总人口的14%。

虽然非洲整体疫情放缓，疫苗工作不断推进，但抗疫仍面临多重挑战。世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂9日说，由于传染性更强的德尔塔毒株持续影响，与前两波疫情相比，第三波疫情“下跌趋势慢得令人沮丧”。

除了德尔塔毒株，新发现的变异毒株也为抗疫带来隐患。穆蒂说，非洲在尽最大努力采取公共卫生措施的同时，必须显著加强疫苗供应和接种，才能扭转疫情趋势。

文/新华社