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蒙古国首次报告动物感染新冠肺炎病例

2021年09月13日08:09 来源：人民网－人民日报

　　新华社乌兰巴托9月11日电  （记者阿斯钢、苏力雅）蒙古国11日首次报告动物感染新冠肺炎病例。

　　蒙古国国家人畜共患病研究中心主任朝格巴达尔赫11日通报说，该国至少在7只河狸身上检测到变异新冠病毒德尔塔毒株。被感染的河狸出现咳嗽、流鼻涕等症状，目前这些河狸已全部康复。

　　朝格巴达尔赫说，蒙古国暂时未报告其他动物感染新冠肺炎病例，但豢养宠物的人需保持警觉，定期观察宠物有无异常症状。

　　另据蒙古国卫生部当天发布的数据，该国过去24小时新增新冠肺炎确诊病例3240例，累计确诊252648例。目前，蒙古国约340万人口中的69%已接种至少一剂新冠疫苗，约65%完成两剂疫苗接种。该国卫生部已启动第三剂新冠疫苗接种。

　　为遏制疫情蔓延，蒙古国政府已将全国高度警戒状态延长至12月31日。除成吉思汗国际机场外，其他口岸在今年年底前禁止游客通行。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月13日 16 版）

(责编：崔元苑、杨迪)


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