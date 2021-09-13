回收箱内的旧衣服去哪里了（百姓关注）

“我家附近的旧衣回收箱脏得跟垃圾箱一样，经常有人拿钩子在里面翻找，衣服扔得满地都是。”浙江宁波市读者方女士近日来信讲述自己见到的旧衣回收问题，“我也想处理旧衣服，就是不知道有哪些渠道”。

相比将旧衣直接投进回收箱，贵州贵阳市读者杨女士更相信互联网回收平台，“平台一般都有明确的去向说明。而回收箱一来不知道是谁设的，二来也不知道会去哪里”。

近年来，旧衣回收受到不少人青睐，多地居民社区都设置了旧衣回收箱。这本是减少资源浪费、促进循环发展的好事，但在实施过程中，因为缺乏监督管理，导致出现一些问题。

调查发现，部分商家在网络渠道公开售卖旧衣回收箱，而且不要求买家提供公开募捐资质证明。有客服人员还表示：“打着慈善组织的旗号更容易收到衣服。”

“想投放旧衣服回收箱，与小区物业事先说好就行。”据知情人士透露，回收箱上的文字、图案都可以根据需求定制，“回收到的旧衣服简单清洁后就可以卖掉，利润很高”。

事实上，违规设置旧衣回收箱涉嫌违反相关法律法规。湖北黄冈市城管执法委去年9月立案查处多家企业违规放置旧衣回收箱的行为，集中清理平均重量达200斤的箱体150余个。浙江浦江县检察院今年4月调查发现，多家企业未经审批擅自放置了300余只旧衣回收箱，其中部分旧衣物未经消毒便流入市场。

“对于公益募捐箱，如果不是有公募资质的慈善组织，就不具备投放资格，但社区在识别上存在一定困难。”清华大学公益慈善研究院副院长贾西津表示，物业管理方对回收箱外部的印刷宣传并无核实能力，相关监管部门对社区内部也缺乏执法路径，导致没有合法资质的主体可以轻松开展旧衣回收业务。“旧衣回收比较特殊，处理不当容易给二手使用者带来健康隐患。经济上的不当获利和偷税漏税也是问题。”

民政部《关于不具有公开募捐资格的组织或者个人不得开展公开募捐活动的提示》明确，以公益慈善名义开展旧衣物等废旧物品捐赠回收，属于公开募捐活动。慈善组织开展公开募捐，应公布募捐信息，接受社会监督。四川、广西等多地近年来也陆续开展旧衣物公益捐赠的集中整治工作。

违规设置旧衣回收箱涉及哪些法律问题？贾西津认为，一方面，如果以公益组织或募捐的名义开展旧衣回收，实际上却是倒卖牟利，违反了慈善法；另一方面，旧衣处理有相应的卫生规范，若没有遵守，也违反了卫生监管方面的法规。

“执法很难兼顾每个社区，相关主体管理容易缺位，因此，建立事后追惩机制更为有效。”贾西津建议，相关部门可探索建立健全曝光与追惩查处机制，强化对旧衣回收的有效监管。具体说来，一是加强宣传，培育民众辨别公募资质和合法机构的意识，二是进一步明确受理及查处的责任主体，逐个击破违法机构回收—处理—销售的利益链条。

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 07 版）