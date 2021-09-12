截至9月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例46例。其中境外输入病例26例（云南11例，广东6例，上海3例，内蒙古2例，天津1例，辽宁1例，福建1例，河南1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，福建1例）；本土病例20例（均在福建，其中莆田市19例、泉州市1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在福建）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例37例，解除医学观察的密切接触者883人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例601例（其中重症病例7例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8618例，累计治愈出院病例8017例，无死亡病例。

截至9月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例740例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例89823例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95199例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1170339人，尚在医学观察的密切接触者12140人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者44例，其中境外输入26例，本土18例（均在福建，其中莆田市17例、泉州市1例）；当日转为确诊病例5例（境外输入4例）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者396例（境外输入353例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28279例。其中，香港特别行政区12142例（出院11841例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院63例），台湾地区16074例（出院13742例，死亡839例）。