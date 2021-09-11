国内首家特殊食品技术创新中心瞄准关键核心技术

9月9日，科技日报记者从无锡市政府举行的新闻发布会上了解到，日前，国家市场监督管理总局正式批准无锡市食品安全检验检测中心与江南大学联合共建国内首家特殊食品技术创新中心，双方将通过高水平建设和高质量运行，重点攻克一批影响特殊食品产业发展的“卡脖子”关键技术，孵化带动一批科技型企业成长壮大，切实推动我国特殊食品产业的高质量、可持续创新发展。

特殊食品是指为满足婴幼儿、病人等特定人群需要，按特殊配方而专门加工的食品，包括保健食品、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品、其他特殊膳食用食品等，江南大学食品学院相关专家介绍：“都是处于食品产业价值链的顶端。”

目前，国内一些高校、科研院所和重点企业通过产学研合作，在特殊食品的研究与开发上尽管取得了一些成果，但仍有部分关键核心技术亟待突破。

无锡是国内保健食品和特殊医学用途配方食品的发源地，产业基础处于全国领先位置。其中，无锡的肠内营养制剂生产规模已占全国市场份额的90%。位于该市的江南大学，在此方面也具备学科专业特色，仅“十三五”期间，就完成食品领域科技成果转让1300多项。

如何发挥无锡食品领域的产业优势和学科优势，加速发展特殊食品产业？

今年1月，国家市场监督管理总局首次启动开展技术创新中心的创建工作后，无锡迅速组织市食品安全检验检测中心与江南大学，双方联合申报建设国内首家特殊食品技术创新中心。目前，该中心已被纳入了无锡市“千名干部百项攻坚行动”项目，将从场地和资金等方面给予大力支持。

该中心目标是打造特殊食品领域最具影响力的创新机构，建设周期2年，将组织实施“一三三”专项工程来构建技术协同创新体系，即建设一个博士后科研工作站，构建科研创新、中试熟化、产业孵化三大基地，完善产品测试、标准研发、学术交流三大中心，努力实现攻克一批“卡脖子”关键技术、培养一批科研型高端人才、孵化一批科技型创新企业、打造一个专业性品牌论坛的“四个一”目标，致力于服务打造特殊食品产业，并辐射和带动全国特殊食品行业高质量发展。

无锡市市场监督管理局局长周建辉介绍，今后，中心将充分发挥江南大学食品科学优势学科、无锡市食品安全检验检测中心平台载体和新吴区生命科技园区的孵化资源的优势，用技术创新中心的建设串联起人才培养、创新研发、成果转化、检测服务、标准化研究、学术交流的全场景创新链条。

“我们将充分发挥学校人才培养、科学研究和智力积聚等优势，主动对接无锡发展需要，全方位开展深度合作， 依托国家重点实验室和国家功能食品工程技术研究中心等国家级科技创新平台，重点围绕益生菌与微生态制剂研究与开发、功能食品原料及功能因子开发与利用、特殊膳食食品研究与开发等市场需求最强烈、最具发展潜力的方向，组织开展原创性、应用性研究。” 中国工程院院士、江南大学校长陈卫说。

此外，围绕特殊食品产业，无锡市还将打造近4000平方米的中试车间，规划建设粉体、液体、挤压膨化三条中试生产线，涵盖多种特殊食品原料、多个生产工艺和多个产品剂型的创新研发和中试放大，直接服务于科研成果转化和中小企业的孵化。同时，多举措培育更加适合特殊食品落户发展的产业土壤，吸引更多的企业落户无锡，加快形成更大规模的产业集群。

（本报记者 过国忠 通 讯 员 陆芝敏 张 青 ）