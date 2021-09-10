浙江宁波姜山镇：变被动为主动 鼓励居民接种疫苗预防疾病

9月8日，由人民网·人民健康主办，浙江宁波鄞州二院医共体姜山分院承办，葛兰素史克（中国）公益支持的“健康中国 预防先行——2021人民健康社区中老年健康促进系列活动”在宁波市姜山镇华泰星城社区服务中心举办。会上，宁波市疾病控制中心副主任医师周绍英表示，随着人口老龄化的发展，老年健康问题也逐渐被重视，预防疾病是保持健康首要手段，而接种疫苗是最为经济有效的疾病预防措施。

由被动到主动 疫苗是经济有效的预防手段

鄞州二院医共体姜山分院副院长施波达表示，疫苗接种是实现中老年健康老龄化的有效途径，社区卫生服务中心和基层医院是普及健康知识，提升大众健康素养的主力军。一直以来，鄞州二院医共体姜山分院积极推进中老年疫苗接种工作，发动全员医护人员力量，通过健康讲座和健康讲师团的方式，根据社区居民需求，从季节交替、多发疾病等方面进行科普宣教，邀请临床经验丰富的医生和护士开展科普讲座，发放健康教育材料，开展公众咨询活动，普及糖尿病、高血压等慢病的规范管理知识，让更多慢病患者由以往的被动预防转为主动预防。

“随着生活水平的提高，人们越来越重视健康。2018年我国人均预期寿命为77.0岁，但是人均健康预期寿命仅为68.7岁，患有一种以上慢性病的老年人比例高达75%。”宁波市疾控中心副主任医师周绍英表示，想要获得健康，首先要预防疾病，疾病预防分为一级病因预防、二级三早预防和三级临床预防，其中，接种疫苗是最为经济有效的疾病预防措施。

周绍英介绍，慢性病患者是流感、肺炎、带状疱疹等感染性疾病的高危人群。慢病患者在患流感和肺炎后会累及脏器，加重原有基础性疾病，而带状疱疹最容易引发神经痛的并发症，且疼痛时间长，有复发风险。因此，对于中老年人群、慢病患者而言，流感疫苗、肺炎疫苗、带状疱疹疫苗的接种尤为重要。

“疫苗接种前要保持良好的作息，不要空腹接种，慢病患者建议在接种前让医生对身体状况进行整体评估。”周绍英表示，在接种疫苗预诊时需要将身体状况和接种禁忌症告诉接种医生，由医生进行评估，在接种后也需要在现场留观三十分钟，如果出现身体不适需要立即就医。

强化社区卫生服务职能 发挥基层守门人作用

鄞州二院医共体姜山分院社区科科长杨微波表示，社区卫生服务中心不仅仅承担居民医疗日常医疗需求，疫苗接种、妇儿保健、慢病管理、科普教育等公共卫生服务也是需要重点关注的方面。为了能够更好地普及健康知识，鄞州二院医共体姜山分院社区科针对姜山镇下辖的四十五个村，以村为单位，开展慢病、心理、预防接种、传染病、中医、公共卫生课程，根据不同季节及卫生日进行系列健康专题讲座。充分发挥新媒体优势，通过医院微信公众号定期推出健康科普文章。“每个村平均每两个月就会开展一场科普讲座，为居民提供家庭医生签约服务，签约居民每年都会享受到免费体检服务。”

“不管是医院还是社区卫生服务中心，医疗质量永远是核心。”施波达表示，自从新冠肺炎发生以来，社区卫生服务中心在疾病排查、事前事中事后的疾病管理方面发挥了重要作用。未来将进一步强化社区卫生服务中人力配备和工作职能，提升医疗质量，将疾病预防关口提前，变被动为主动。

家庭医生签约 为居民提供更加便捷的服务

杨微波表示，鄞州区通过家庭医生签约的形式，为老年人、慢病患者每年提供健康体检、疫苗接种以及义诊服务，将健康知识普及至基层。“我们社区疫苗接种率还是比较高的，这与近年来开展的健康讲座、家庭医生签约服务密不可分，不仅仅提升了居民健康素养，也让越来越多居民切实感受了疫苗接种在疾病预防方面的作用，提升了疫苗接种意识。”

“家庭医生签约团队对中老年健康素养的提高和自身疾病的规范管理是非常关键的一环。”施波达介绍，尽管宁波家庭医生签约服务一年需要自费50元，但签约率和续签率比较高。家庭医生不仅能够帮助居民解决日常生活中所遇到的基础性问题，定期为慢病患者提供高血压、糖尿病有关设备的免费租赁和实时监控，进一步方便患者日常慢病管理，在遇到急重症的情况时，也能为居民提供畅通的绿色通道。在鄞州区已经签约了家庭医生团队的社区居民在疾病的发生率、并发症、治疗周期方面都有了明显改善，家庭医生签约管理模式正在作为鄞州区特色模式正在浙江乃至全国推广。