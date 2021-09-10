甄巍：以书画摄影活动丰富老年人生活 促进健康老龄化

9月9日，由人民网·人民健康联合《中国摄影》杂志、北京师范大学启功书院主办，河北百善药业有限公司协办，药品安全合作联盟支持的“您好，阳光老人”——2021中老年书画摄影展示活动在北京正式启动。活动现场，北京师范大学艺术与传媒学院美术与设计系教授、博士生导师，北京师范大学京师美术馆执行馆长甄巍表示，鼓励新时代老年人展示书画摄影才能以及积极向上的精神面貌，有助于弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，推动社会主义和谐文化建设。

北京师范大学艺术与传媒学院美术与设计系教授、北京师范大学京师美术馆执行馆长甄巍

老年人健康快乐是社会文明进步的重要标志。《健康中国行动（2019-2030年）》中提出，了解老年是生命的一个过程，坦然面对老年生活身体和环境的变化。多运动、多用脑、多参与社会交往，通过健康的生活方式延缓衰老、预防精神障碍和心理行为问题。

甄巍表示，中老年书画摄影展示活动的开展，对于提高老年人的健康水平、改善老年人生活质量、实现健康老龄化具有重要意义。

“书画艺术作为老年文化生活和全民美育的重要内容，其核心是欣赏实践、创作实践，通过观察、表达、交流等形式，感受美、欣赏美、创造美。对于老年人而言，书画、摄影等实践方式有助于其活跃思维、保持和延长视觉、触觉、动觉、听觉等感官与行为能力的敏锐性。”甄巍提出，中国书画有着悠久、丰厚的历史积淀与美学意蕴。欣赏艺术的过程也是理解文化、交流情感的过程，可以丰富情感体验，提高审美情趣。富有美感的生活体验对老年人具有特殊的意义，能够陶冶性情、提高审美境界，有利于在社会营造“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的氛围。

甄巍认为：“书画摄影艺术作为公共文化服务体系的重要内容，为丰富老年群体的精神文化生活发挥着重要作用。老年人在参与艺术实践的过程中，除了展示才华、陶冶情操之外，更重要的是拥有了彼此交流、相互欣赏的社会交往空间，提高了晚年生活的幸福指数。”

最后，甄巍强调，在精神文明高度发展的今天，书画、摄影艺术也是社会主义和谐文化建设的一项重要内容。“希望社会各界能够广泛关注老年人的精神文化生活，为老年群体提供更多的学习、交往、娱乐的活动平台，共同促进社会和谐与稳定，助力健康中国建设。我衷心地祝愿每位老年朋友都有一颗求美、爱美、创美的美育之心。”他说。

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