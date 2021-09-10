“您好，阳光老人”2021中老年书画摄影展示活动在京启动

9月9日，由人民网·人民健康主办，《中国摄影》杂志、北京师范大学启功书院联合主办，河北百善药业有限公司协办，药品安全合作联盟支持的“您好，阳光老人”——2021中老年书画摄影展示活动在京正式启动。在启动会上，多位嘉宾围绕中老年书画摄影和老年健康话题进行了探讨。

北京师范大学艺术与传媒学院美术与设计系教授、北京师范大学京师美术馆执行馆长甄巍

北京师范大学艺术与传媒学院美术与设计系教授、北京师范大学京师美术馆执行馆长甄巍表示，书画作为老年文化生活和全民美育的重要内容，其核心是欣赏实践和创作实践，通过观察、表达、交流等一系列形式感受美、创作美与欣赏美，有助于老年群体保持和延长视觉、触觉、听觉等器官和行为能力的敏感度；富有美感的生活，有助于老年人陶冶性情和提高自我审美境界，利于营造“各美其美、美人之美、美美与共和天下大同”的积极氛围；书画摄影艺术作为公共文化服务体系的重要内容，除丰富老年群体的精神文化生活外，还为老年群体提供展示才华的平台和交流互赏的社会交往空间，有助于提高老年群体晚年生活的幸福指数。

河北百善药业有限公司总裁林南

“适老化改造，将成为中国每个有担当的企业去实践、探索的一件事。”河北百善药业有限公司总裁林南介绍，该公司自成立十几年来，认真做好中老年专用药，遵循人体自然科学的角度持续关爱每一位老年人。为促进老年群体安全、正确地用药，避免出现了药物漏服、少服、多服等情况，百善药业推出“阳光老人一次一窝”专利包装，对专用药品每次服用量进行打包并标注服用时间段，以药品适老化改造为中老年朋友提供更好的服务。

化学工业出版社副总编辑、药品安全合作联盟秘书长张文虎

化学工业出版社副总编辑、药品安全合作联盟秘书长张文虎表示，提升中老年群体的生活质量和精神文化素养，不仅是群众的自我责任，也是社会责任。书画摄影活动让老年群体实现了多运动、多用脑和多社交，在充实老年人文化生活的同时也提升了精神素养与健康素养。他呼吁，带病老年人在书画摄影实践过程中应注意安全、合理用药。老年人准确、安全服用药物，应做到及时就医，在医生指导下规范用药，不要凭经验自购自服，不要擅自停药、加药和减药；要通过正规渠道购药，不能轻信非法兜售的假冒伪劣药品；应主动监测用药情况，记录用药后的感受或不良反应，并且定期随诊复查。

启动仪式

会上，还举办了“您好，阳光老人”2021中老年人书画摄影推荐委员会聘任仪式，北京师范大学艺术与传媒学院书法系主任、北京师范大学启功书法研究中心主任、北京书法家协会副主席虞晓勇，北京师范大学启功书院副院长、北京师范大学艺术与传媒学院教师于乐，北京师范大学艺术与传媒学院美术与设计系教授、北京师范大学京师美术馆执行馆长甄巍和北京师范大学艺术与传媒学院美术与设计系主任、中国美术家协会会员古棕等嘉宾接受了聘书。

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