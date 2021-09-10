教师节 这份“健康宝典”献给所有老师

今年9月10日是第三十七个教师节。在人们心目中，教师是春蚕，是蜡烛，是园丁，是灯塔……可在医生看来，教师群体也是备受多种“职业病”困扰的患者。

郑州人民医院的医生总结了教师易患疾病及防护方法，在教师节之际，提示广大教师在育出桃李满天下的同时，一定注意自己的身体健康。

声带小结

教师需要长时间大声讲课，久而久之会出现声音沙哑、咽干的症状。声带小结多见于职业用声或用声过度的人，它又被称为歌者小结、教师小结。其主要症状为声音嘶哑、咽干等，早期声嘶可呈间断性，时好时坏，严重时可呈持续性声嘶。

医生建议：

1.不要用嗓时间过长，适当让嗓子得到休息，以免用嗓过度。

2.保持湿润的口腔环境，平时多饮水，不要在干燥的环境内待太久。

3.注意饮食，多吃含维生素C的食物，戒烟戒酒，少食辛辣食物。

肛肠疾病

教师在工作中经常久站讲课，或久坐备课、批改作业，长期的站立及伏案工作使得很多教师会有肛肠方面的疾病困扰。久坐久站，长时间同一体位容易诱发痔疮。

医生建议：

1.尽量避免久坐久站，抓住每一个活动的机会，多变换体位。同时，多做提肛运动，能有效防止痔疮。

2.注意饮食，少吃辛辣食物，戒烟酒，多吃水果蔬菜，多饮水，避免因缺水而使粪便干结导致便秘情况。

3.养成良好的排便习惯，建议在晨起进行排便，每天定时排便。

4.保持肛门清洁，便后最好能用清水洗涤。

颈椎疾病

教师需要长时间伏案工作，姿势持续固定不变，特别容易犯肩颈痛。少数严重的人还会患上颈椎病，压迫脊髓，损伤神经。

医生建议：

伏案工作一两个小时就稍休息一会儿，扭扭脖子活动一下颈椎。平时可以多游泳、打球等，有利于肌肉疲劳的恢复。

同时，向教师推荐几种简便易行的颈椎锻炼方法：

1.颈项牵拉：先做立正姿式，两脚稍分开，两手撑腰。练习时头、颈向右转，双目向右后方看；还原至预备姿式；低头看地，以下颌能触及胸骨柄为佳；还原。动作宜缓慢进行，呼吸一次做一个动作。左右交替运动。

2.往后观看：预备姿势同上，练习时头颈向右转，双目向右后方看；还原至预备姿势；头颈向左转，双目向左后方看；还原。动作要配合呼吸，缓慢进行。

3.回头望月：预备姿势同上，练习时头颈向右后上方尽力转，上身也随同略向右转，双目转视右后上方，仰望天空；还原至预备姿势；头颈向左后上方尽力转，上身也随同略向左转，双目转视左后上方，仰望天空；还原。呼吸一次做一个动作。

静脉曲张

教师长时间站着，下肢静脉中的血液长时间不能向心脏回流，都积在腿和脚的静脉里，腿脚肿胀不说，腿上还会出现像蚯蚓一样的青筋，严重的人腿还会变黑，出现湿疹、溃疡，下肢静脉曲张在教师中特别常见。



医生建议：

1.尽可能避免长时间一个姿势，经常有意识的活动一下，做做踝关节的屈伸活动。

2.用热水泡脚，促进血液循环。特别需要注意的是，若出现腿部肿胀的情况，可以在睡前将腿抬高，使血液回流，能有效的缓解症状。

干眼症

教师长时间面对电教设备和网络，再加上每天都批改作业，这种情况下会导致他们视觉疲劳，出现视觉模糊、视力下降或眼睛干涩、发痒等，有的人还伴有头痛的症状。其实，这就是我们所说的干眼症。

医生建议：

1.营造良好的视觉环境，室内光线不宜过暗、使用护眼台灯等。

2.控制用眼时间，每近距离用眼20分钟，抬起头往20 步（大约 6 米远）以外的地方看20秒。同时，增加户外活动和锻炼，每天保证1~2小时的户外活动。

3.多眨眼，长时间不眨眼，容易引起眼睛干涩。

4.将60℃左右的热毛巾放在闭着的眼睛上热敷，可以刺激泪腺体分泌，促进眼周的血液循环，缓解眼睛干涩和疲劳，减少干眼等不适的发生。

5.遵医嘱滴合适的眼药水，避免错误使用，延误病情。

6.多吃护眼食物，如富含锌、铜、维生素C、维生素E、β-胡萝卜素等营养素的食物。