欧洲药管局：免疫力低下者需接种新冠疫苗加强针

新华社布鲁塞尔9月9日电(记者任珂)欧洲药品管理局9日说，有证据表明，免疫抑制患者和部分老年患者需接种额外剂量的新冠疫苗。

欧洲药管局疫苗部门负责人马可·卡瓦列里当天在记者会上说，越来越清楚的证据表明，对疫苗反应不佳者需接种额外剂量的新冠疫苗，如免疫力低下者和部分老年患者。

卡瓦列里说，目前证据表明，新冠疫苗对预防住院、重症和死亡有很高的保护效力。从健康角度看，当前的首要任务是确保最大限度地接种疫苗。尚不清楚何时开始对普通人群接种疫苗加强针。

他说，欧洲药管局正在评估新冠疫苗生产商德国生物新技术公司和美国辉瑞制药公司提出的建议，即16岁以上人群在接种第二剂疫苗后，至少在6个月内接种疫苗加强针。预计欧洲药管局将在几周内公布根据数据分析得出的结论。

根据欧洲药管局数据，截至9月初，欧盟和欧洲经济区累计接种新冠疫苗超过5.28亿剂，18岁以上人口中的77.5%已接种至少一剂疫苗，70.4%完成接种。