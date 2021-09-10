截至9月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，均为境外输入病例（广东5例，上海4例，云南4例，江苏1例，福建1例，山东1例，广西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在福建）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例47例，解除医学观察的密切接触者503人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例612例（其中重症病例8例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8568例，累计治愈出院病例7956例，无死亡病例。

截至9月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例756例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例89736例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95128例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1168375人，尚在医学观察的密切接触者12257人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察22例（境外输入16例）；尚在医学观察的无症状感染者374例（境外输入352例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28258例。其中，香港特别行政区12133例（出院11834例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院62例），台湾地区16062例（出院13742例，死亡838例）。